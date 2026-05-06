Tunisie: Béja - Coûtant entre 900 et 2000 dinars, les moutons de l'Aïd ne font pas l'objet d'une affluence

La commission régionale de contrôle des marchés hebdomadaires de bétail à Béja a constaté, ce mardi 5 mai, une offre abondante et un cheptel en bonne santé sur le marché local. Cependant, malgré cette disponibilité, l'affluence des acheteurs reste timide, avec des prix oscillant entre 900 et 2000 dinars.

Dans une déclaration accordée au micro de Diwan Fm, Olfa Léfi, représentante de l'Union Régionale de l'Agriculture et de la Pêche (URAP) à Béja, a précisé que le marché souffre d'un manque aigu de producteurs éleveurs, dont la proportion ne dépasse pas 5 %. Elle a en revanche fait état d'une présence massive de commerçants tout en soulignant que les tarifs varient selon la nature et la qualité de l'animal.

Mme Léfi a ajouté que les consommateurs semblent, jusqu'à présent, hésiter à acheter. Elle a noté que certains pourraient se tourner vers l'achat de viande au kilogramme comme alternative. A noter que ces observations s'inscrivent dans le cadre d'une visite de terrain effectuée par la commission afin d'évaluer l'état du marché et les prix pratiqués à l'approche de l'Aïd al-Adha.

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Il est par ailleurs à indiquer qu'une vaste campagne de boycott a été lancée sur les réseaux sociaux tunisiens appelant les citoyens à s'abstenir d'acheter le mouton de l'Aïd pour contrer les vendeurs, spécifiquement les revendeurs intermédiaires, à revoir les prix à la baisse Le cas échéant, appellent les initiateurs de la compagne, les Tunisiens peuvent toujours se contenter d'acheter de la viande Une campagne qui semble avoir trouvé des ouïes attentives compte tenu du manque d'affluence constatée çà et là. La campagne va-t-elle donner ses fruits et les prix seront-ils réellement révisés à la baisse ? Attendons voir !