Tunisie: Menzel Temime - Des cultures maraîchères et céréalières endommagées par une fuite d'eaux usées

Une importante superficie de cultures maraîchères et céréalières a été endommagée sur plus de 7 kilomètres à la suite d'une fuite d'eaux usées.

L'incident est survenu après une défaillance d'une canalisation d'évacuation des eaux traitées appartenant à la station d'épuration, au niveau des zones de Sidi Hamida et Sidi Jamal Eddine, dans la délégation de Menzel Temime (gouvernorat de Nabeul), provoquant selon une situation environnementale et sanitaire qualifiée de « catastrophique », a affirmé Le président de l'Association environnementale de Menzel Temime, Aymen Hammam, lors de son intervention ce mardi à la radio Diwan FM.

La même source a appelé les autorités concernées à intervenir en urgence, à effectuer des inspections techniques et sanitaires, à évaluer l'ampleur des dégâts et à examiner la possibilité d'indemniser les agriculteurs touchés. Il a également précisé que plusieurs agriculteurs ont exprimé leur colère après la submersion de leurs champs de tomates par les eaux usées, ce qui a entraîné la destruction de leurs récoltes. Ils ont demandé aux autorités locales et régionales d'intervenir rapidement pour réparer la panne et prendre les mesures nécessaires