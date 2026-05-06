Tunisie: Menzel Temime - Des cultures maraîchères et céréalières endommagées par une fuite d'eaux usées

5 Mai 2026
La Presse (Tunis)

Une importante superficie de cultures maraîchères et céréalières a été endommagée sur plus de 7 kilomètres à la suite d'une fuite d'eaux usées.

L'incident est survenu après une défaillance d'une canalisation d'évacuation des eaux traitées appartenant à la station d'épuration, au niveau des zones de Sidi Hamida et Sidi Jamal Eddine, dans la délégation de Menzel Temime (gouvernorat de Nabeul), provoquant selon une situation environnementale et sanitaire qualifiée de « catastrophique », a affirmé Le président de l'Association environnementale de Menzel Temime, Aymen Hammam, lors de son intervention ce mardi à la radio Diwan FM.

La même source a appelé les autorités concernées à intervenir en urgence, à effectuer des inspections techniques et sanitaires, à évaluer l'ampleur des dégâts et à examiner la possibilité d'indemniser les agriculteurs touchés. Il a également précisé que plusieurs agriculteurs ont exprimé leur colère après la submersion de leurs champs de tomates par les eaux usées, ce qui a entraîné la destruction de leurs récoltes. Ils ont demandé aux autorités locales et régionales d'intervenir rapidement pour réparer la panne et prendre les mesures nécessaires

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2026 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.