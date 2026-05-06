Tunisie: Clôture de la 24e édition du Festival Mohamed Abdelaziz Agrebi - Douar Hicher célèbre le 4e ART

Transformer le festival, d'un événement local à Douar Hicher, en une manifestation régionale ouverte, favorisant l'accès à la culture pour un public plus large et renforçant la présence du théâtre dans toute la région.

La 24e édition du Festival Mohamed Abdelaziz Agrebi de théâtre à Douar Hicher s'est achevée le vendredi 1er mai 2026, dans une ambiance festive, marquée par la vitalité de la scène théâtrale régionale et le succès artistique et populaire de cette manifestation annuelle, organisée sous l'égide du ministère des Affaires culturelles. Les manifestations ont été réparties dans plusieurs maisons de la culture du gouvernorat de La Manouba, notamment à Tebourba, Oued Ellil, El Battan et Borj El Amri, ainsi qu'au complexe culturel de La Manouba.

Selon le directeur du festival, Mohamed Rachad Belhom, la 24e édition « incarne pleinement l'esprit du festival, fondé sur la culture de proximité, l'ouverture sur les régions et le soutien aux jeunes talents, en leur offrant des espaces d'expression et de création ». Il a ajouté que le succès de cette édition renforce la position du festival en tant que plateforme d'échange culturel et véritable laboratoire d'expérimentation théâtrale. En effet, cette orientation a permis de transformer le festival, d'un événement local à Douar Hicher, en une manifestation régionale ouverte, favorisant l'accès à la culture pour un public plus large et renforçant la présence du théâtre dans toute la région.

Par ailleurs, cette 24e édition a été marquée par le retour de la compétition officielle des spectacles amateurs, reflétant une nouvelle dynamique et encourageant les jeunes troupes à proposer des créations de qualité. Les activités de la journée de clôture ont débuté dans la matinée du 1er mai avec un atelier de formation d'acteurs intitulé « Le corps dramatique au théâtre », animé par le formateur Noufel Azara, et ayant réuni de nombreux jeunes passionnés.

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Un spectacle destiné aux enfants et aux familles, « Le Petit Prince», interprété par l'acteur Lamine Nahdi, a également été présenté à la maison de la culture de Tebourba, suscitant un vif engouement du jeune public. En soirée, la maison de la culture de Douar Hicher a accueilli la cérémonie officielle de clôture, marquée par la présentation de la pièce «Jranti laziza (Au violon) », mise en scène par Fadhel Jaïbi (production du Théâtre national tunisien), largement saluée par le public.

La soirée s'est poursuivie avec la projection de vidéos retraçant les moments forts du festival témoignant de la richesse et de la diversité de la programmation. La cérémonie a été l'occasion de rendre hommage aux encadrants des ateliers et de remettre des attestations de participation aux troupes théâtrales. Les résultats de la compétition officielle ont également été annoncés dans une atmosphère festive et compétitive, mettant en lumière le talent des participants.

Cette édition confirme l'importance du Festival Mohamed Abdelaziz Agrebi comme rendez-vous culturel incontournable, contribuant au rayonnement du gouvernorat de La Manouba et consacrant le théâtre comme espace d'expression et de créativité. Et avec cette édition qui s'achève, le festival poursuit son ancrage dans le paysage culturel national en tant que projet structurant, alliant formation, diffusion artistique et ouverture au public, et participant activement à la dynamisation de la vie culturelle ainsi qu'à la promotion de la culture de proximité.