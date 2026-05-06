Tunisie: L'USBG trébuche contre l'ASS - Le prix d'un manque de motivation

Pas très concernés après avoir assuré leur maintien, Ghazi Abderrazak et ses coéquipiers sont passés à côté du sujet. Au grand dam de Sofiene Hidoussi, loin d'avoir apprécié ce coup d'arrêt.

Au moment où ils ont repris confiance et aligné une série de bonnes performances avec 10 points engrangés en 4 matches (3 victoires dont deux à l'extérieur contre l'ASG et la JSK, une à domicile sur l'USM et un match nul avec l'ESM), Raed Gazzeh et ses partenaires ont été battus au Stade 7-Mars par un AS Soliman avide de victoire.

Une défaite qui n'a pas plu du tout à l'entraîneur Sofiene Hidoussi. « L'absence d'enjeu et le peu de motivation pour mes joueurs ont eu un très mauvais impact sur la physionomie de ce match qu'on a raté », a-t-il déclaré. « Le fait d'avoir pu assurer notre maintien avant trois journées de la fin après notre succès à Kairouan a été derrière ce relâchement mental qui nous a coûté la défaite. Quand même, avec un arbitrage correct, nous aurions pu mieux nous en tirer. Nous méritions au moins un penalty qui nous aurait permis d'égaliser et de revenir dans le match », a-t-il ajouté.

Mauvais choix

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Sofiene Hidoussi regrette sans doute d'avoir chambardé son onze de départ et d'avoir laissé les piliers de son compartiment offensif sur le banc (Mcharek, Bakhouche, Amri et Hakimi). En l'absence de Nassim Chachia, il a voulu donner une chance à Lamin Touray. Ce dernier n'a pas bien saisi cette perche et a raté un but tout fait qui aurait pu relancer et emballer le match avec un avantage au score dès les premières vingt minutes. Après avoir échappé à cette chaude alerte, l'ASS se ressaisit, reprend confiance et ouvre la marque.

Furieux après ce retournement de situation, Sofiene Hidoussi opère trois changements en même temps : Ayoub Mcharek prend la place de Weal Salhi, Borhan Hakimi remplace Lamin Touray et Abdallah Amri est entré à la place du jeune Anas Bouatay. Trois changements qui vont changer le visage de l'équipe.

L'USBG reprend le contrôle du match et porte le danger dans la surface de Ben Chérifia qui doit user de toute son expérience pour empêcher les locaux d'égaliser et conserver le mince avantage de ses coéquipiers. Mais la sortie forcée de Mustapha Samb à la mi-temps va obliger Hidoussi à corriger une nouvelle fois sa formation de départ en reconvertissant Daniel Oboh arrière central alors qu'il faisait un bon duo fort entreprenant au milieu du terrain avec Junior Bida.

Ces correctifs apportés en cours de jeu, avec un avantage à la marque qui a donné des ailes à une équipe de Soliman pour conserver son avance et rentrer avec les trois points qui la laissent en course pour le maintien, n'ont pas donné leurs fruits. Juste quelques actions sporadiques, mais pas un vrai pressing et siège du camp des visiteurs.

Cette défaite de l'USBG a conforté chez Hidoussi l'idée que ce n'est jamais facile de maintenir en éveil et sous pression un groupe qui a déjà atteint son objectif. Les deux matches contre le ST et l'EST, après la prestation et le résultat du match contre Soliman, risquent d'être une simple formalité à remplir face à deux équipes qui seront, elles, plus motivées.