Tunisie: Basket/BAL/Le CA termine leader - Une satisfaction

Hormis la frustrante défaite contre le FUS Rabat, le CA a atteint son objectif de qualification à la dernière phase de Kigali. En attendant un peu plus de qualité si les Clubistes veulent aller loin.

La victoire d'Al Ahly à la dernière journée face au club organisateur, le FUS Rabat, a fait du bien au CA. Grâce à sa victoire miraculée face aux Egyptiens, le CA a été classé premier et atteint l'objectif tracé, celui de passer à la phase finale de la BAL à Kigali en tant que leader. On ne pouvait demander plus pour une première participation et surtout compte tenu de la valeur des concurrents et des renforts effectués. Il ne faut pas être sévère au moment du bilan : la BAL est une compétition fatigante, les joueurs américains présents sont pratiquement tous de qualité.

Les Clubistes ont dû souffrir pour gagner leurs quatre matches. A chaque fois, il fallait puiser au fond des individualités pour s'en sortir. A défaut de jeu constant, le CA a trouvé en Omar Abada un vrai capitaine, un joueur d'une classe confirmée qui a fait la différence. Cissé a été, lui, régulier et d'une grande utilité au niveau des rebonds.

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Sinon, Jones et Aminu, recrutés pour ce tournoi, n'ont pas été franchement décisifs. Mohamed Hdidane, lui, a été une énorme déception tout comme Jaouadi, avec un physique qui les a trahis. Le jeu du CA a été très axé sur les situations des tirs à trois points, chose qui a permis aux adversaires de revenir à chaque fois. Perez, l'entraîneur qui ne donne pas l'impression de varier ses plans, doit réfléchir à élever le niveau pour pouvoir tenir dans les play-offs. Mais dans l'ensemble, le CA aura rempli son contrat. En attendant plus et mieux.