Tunisie: Une dynamique touristique confirmée

opinion

Tout laisse à croire que 2026 serait une année touristique de référence. Un avis que partagent les experts aussi bien locaux qu'internationaux. La dynamique de 2025 va être confirmée en 2026 et, surtout, marquée par de nouvelles performances.

Des perspectives qui, toujours, sont bonnes à prendre, d'autant plus qu'elles témoignent d'une nouvelle tendance et d'une nouvelle culture fondée, essentiellement, sur la diversification de l'offre, l'amélioration de la qualité des services, la réinvention de l'environnement touristique et, plus important encore, sa sécurisation. Le classement de la Tunisie par l'Union européenne comme l'un des pays les plus sûrs n'est pas pour désenchanter et donne plus de profondeur à ce statut. Tout comme notre classification parmi les plus importantes destinations touristiques à visiter en 2026 par la plateforme « Travel and Tour Word ».

Reste que de telles appréciations, plus au moins rassurantes, ne signifient aucunement que notre tourisme est déjà au top. Loin de là. Le chemin à parcourir est encore long et complexe, ce qui suppose plus d'engagement, plus de réflexion et plus de créativité. Car, comme on le rappelle souvent, nos concurrents directs se sont assuré des avancées considérables, au niveau qualitatif en particulier.

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N'oublions pas que nos concurrents se sont déjà garanti une longueur d'avance en termes de modernisation et de valorisation de leur offre, ce qui justifie des recettes touristiques beaucoup plus importantes. Il suffit de rappeler dans ce sens que l'Egypte, à juste titre, a frôlé, l'année dernière, les 20 millions de touristes pour des recettes de l'ordre de 53 milliards de dinars. Le Maroc s'est positionné, également, au même niveau avec presque 20 millions de visiteurs et plus de 45 milliards de dinars. Et les deux pays misent, désormais, sur des perspectives plus larges. Ils tablent, déjà, sur 30 millions de visiteurs d'ici à 2030.

Ces réalisations ont été possibles grâce à une tendance de personnalisation de l'offre, de lancement de nouvelles zones, authentiques surtout, et d'élargissement de la connectivité aérienne. On reconnaît, toutefois, que malgré cet écart, le tourisme tunisien est capable de se positionner, rapidement, au même niveau que nos deux concurrents, et même de mieux faire pour peu qu'on y mette la bonne formule.

Il est question de miser, avant tout, sur la carte de l'expérience client, la garantie de l'authenticité et la valorisation culturelle. Cette dernière orientation est d'autant plus stratégique que notre pays dispose, affirme, encore une fois, la plateforme Travel and Tour Word, « d'un héritage historique exceptionnel et d'un potentiel patrimonial unique... » Des atouts qui conditionnent les nouvelles tendances du marché international.