Afrique: Lutte/En marge des championnats du continent - Une nouvelle génération à pied d'oeuvre

La Tunisie a dernièrement pris part aux championnats d'Afrique avec une forte délégation. Elle a été présente dans toutes les catégories et son bilan est relativement positif avec des jeunes qui ont percé et qui ont réussi à monter sur le podium. La Tunisie a brillé, notamment chez les dames, avec 10 médailles seniors (1 or, 1 argent, 8 bronze), dont le sacre de Zeineb Sghaïer (72 kg).

La Tunisie a ainsi confirmé qu'elle est une des puissances africaines. En dépit de moyens assez réduits, elle a incontestablement toujours tenu son rôle au niveau régional et continental. Elle a régulièrement participé aux championnats d'Afrique avec des délégations complètes dans toutes les catégories d'âge. Mais c'est la lutte féminine qui a propulsé cette discipline sportive vers le haut niveau, avec l'arrivée de Maroua Amri, devenue l'icône de la discipline, en remportant une médaille de bronze aux JO de Rio 2016. Elle a ouvert la voie à une génération féminine forte.

En libre et/ou en gréco-romaine, la lutte en Tunisie est, depuis les Jeux méditerranéens de Tunis en 1967, l'époque où elle a été lancée avec la reconversion de judokas pour que le pays organisateur ait une équipe pour ses Jeux, devenue une discipline majeure, marquée par une domination régionale (Afrique/monde arabe) et des succès internationaux depuis les années 80. Il n'en demeure pas moins que c'est au niveau des filles que le frémissement a été le plus sensible. La lutte féminine a été, rappelons-le, la première à donner une médaille olympique à la Tunisie.

La jeune championne Israa Slimi a ouvert le palmarès tunisien des médailles d'or en lutte chez les moins de 20 ans, en remportant la médaille d'or dans la catégorie féminine des -53 kg. Mais il n'y a pas qu'elle. Aya Fadlaoui, Fatima Ben Hassan, Rahma Rezgui, Baraa Lamouchi, Tasnim Othmani, Zeineb Nasri et autres sont montées sur le podium. C'est une magnifique brochette de jeunes filles qui promettent et qui feront certainement parler d'elles. Le nombre de jeunes qui sont montés sur le podium annonce ainsi l'arrivée d'une nouvelle génération qui promet. Mais tout dépendra de ce qu'on voudrait en faire...

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