Sénégal: Takku Wallu renonce à son recours contre la loi modifiant les articles L.29 et L.30 devant le Conseil constitutionnel

Dakar — Le groupe parlementaire Takku Wallu Sénégal (opposition) a déclaré, mardi, avoir décidé de ne plus saisir le Conseil constitutionnel pour l'annulation de la loi modifiant les articles L.29 et L. 30 du Code électoral, à l'initiative du groupe Pastef-Les patriotes (majorité), adoptée le 28 avril dernier par l'Assemblée nationale.

"[...] après de larges discussions sur la question et une analyse approfondie du contexte politique actuel, en relation avec la récente sortie publique du Président de la République se prononçant personnellement sur la question pour annoncer une série de mesures à venir visant les mêmes dispositions de la Loi, le groupe Takku Wallu Sénégal a pris la décision souveraine de surseoir à saisir le Conseil constitutionnel", indique un communiqué signé par la présidente dudit groupe, Aïssata Tall Sall.

Takku Wallu Sénégal, le seul groupe de l'opposition, avait annoncé son intention de saisir le Conseil constitutionnel d'un recours en inconstitutionnalité contre les deux articles relatifs à la déchéance électorale et à l'éligibilité. Cette position, ajoute la source, est dictée par "une volonté de ne pas interférer dans les tensions internes qui secouent le parti au pouvoir et prendre position dans des querelles partisanes qui se jouent de l'intérêt supérieur du Sénégal".

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A la veille de l'examen de la proposition de loi visant à réformer les articles L.29 et L.30 du Code électoral, la présidence de la République a publié quatre avant-projets de loi dont l'un concernait la révision du Code électoral, y compris les dispositions se portant à la déchéance électorale et à l'éligibilité.

A travers cette décision, les députés de l'opposition disent préférer laisser la majorité "face à ses propres responsabilités et aux conséquences de ses initiatives législatives". Takku Wallu entend, toutefois, rester "vigilant" sur la préservation des acquis démocratiques en réaffirmant son engagement à poursuivre "fermement son travail d'opposition constructive et de veille républicaine" au sein de l'Assemblée nationale, lit-on dans le texte.