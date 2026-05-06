Sénégal: Huit entreprises labellisées sous la direction de l'ADEPME

Dakar — L'Agence de développement et d'encadrement des petites et moyennes entreprises (ADEPME) du Sénégal et le Centre africain de la performance et de l'excellence opérationnelle (CAPEO) ont labellisé huit entreprises sénégalaises, mardi, à Dakar, en récompense de leur "excellence", afin de les rendre beaucoup plus compétitives.

Les entreprises labellisées évoluent dans les secteurs de l'énergie, du bâtiment et des ressources humaines. Elles ont fait l'objet d'une sélection rigoureuse, dans le cadre d'un programme d'excellence dénommé "Damel". Elles ont bénéficié de l'accompagnement de l'ADEPME et du CAPEO pendant quinze mois.

"Aujourd'hui, nous avons des entreprises labellisées et capables d'atteindre des standards approuvés à l'international", a assuré Ibrahima Thiam, le secrétaire d'État chargé du Développement des petites et moyennes entreprises et industries (PME/PMI). La labellisation dont ces entreprises ont bénéficié est devenue une "nécessité" pour les PME et les PMI, selon M. Thiam.

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"Le Sénégal a fait le choix clair d'une industrialisation ambitieuse. Notre stratégie nationale de développement des PME et des PMI favorise [...] la montée en gamme du tissu productif et fait de ces entreprises des leviers centraux de développement de notre économie", a souligné le secrétaire d'État. Certaines contraintes freinent la compétitivité des entreprises, a-t-il rappelé avant d'en citer quelques-unes : la fragmentation des filières, la faible intégration de la recherche, la faiblesse des standards de qualité et les difficultés d'accès aux marchés et aux financements.

Le directeur général de l'ADEPME, Alpha Thiam

"Le programme 'Damel' a été conçu pour répondre à cette exigence par l'identification d'entreprises à haut potentiel", a expliqué Ibrahima Thiam, insistant sur la nécessité de la mise à niveau des entreprises. M. Thiam assure que le gouvernement a des ambitions "claires" en matière de développement des PME et des PMI, avec son plan de transformation "Impact PME". "Il s'agit de créer des PME leaders, des PME moteurs, d'intégrer des milliers d'entreprises dans les chaînes de valeur, de bâtir un réseau dense, structuré et compétitif de PME capables de produire, de transformer, d'innover et d'exploiter", a-t-il expliqué.

Les entreprises sélectionnées pour la labellisation sont appelées à devenir des "champions" nationaux et internationaux, grâce à l'initiative "Damel", d'après le secrétaire d'État. "Ce que nous célébrons ici, ce ne sont pas seulement des programmes. Nous célébrons de véritables ruptures. Le label CAPEO n'est pas une récompense. C'est une responsabilité", a souligné le directeur général de l'ADEPME, Alpha Thiam. Les représentants des entreprises labellisées disent que le programme "Damel" a transformé leur PME - ou PMI - et amélioré leurs services. Il les aide aussi à atteindre leurs objectifs, d'après eux.

"Ce label est bien plus qu'une distinction, il incarne un parcours exigeant, fait de transformation, de discipline, de résilience et de vision", a témoigné Amy Ciré Lô, la directrice générale du groupe Talenta Pro, spécialisé dans les ressources humaines.

La directrice générale du groupe Talenta Pro, Amy Ciré Lô

Mme Lô affirme que l'accompagnement du CAPEO a été décisif pour son entreprise. "Au-delà des labels, nos attentes sont concrètes. Il s'agit de faire de ces distinctions de véritables leviers d'accès aux marchés publics et privés, au niveau national comme à l'international, car l'excellence doit ouvrir des portes", a-t-elle expliqué.

"Le CAPEO entend célébrer et valoriser les entreprises ayant franchi des étapes significatives dans leur démarche d'amélioration continue, de performance durable et de certification, tout en mettant en lumière l'importance stratégique de l'excellence opérationnelle, pour la compétitivité des PME sénégalaises et le développement économique national", est-il écrit dans un document remis à l'APS à l'occasion de la labellisation des entreprises.