Sénégal: La célébration du 100e anniversaire du Président Abdoulaye Wade décalée à cause de la Tabaski selon des organisateurs

Le Parti démocratique sénégalais (PDS, opposition) a informé, mardi, que la célébration du centenaire du Président Abdoulaye Wade, initialement prévue le 29 mai, aura finalement lieu les 4 et 5 juin prochains en raison de la célébration de la fête de la Tabaski.

"Initialement prévues le 29 mai 2026, le jour de sa date d'anniversaire, les cérémonies [de célébration du centenaire de Wade] ont été décalées en raison de la proximité avec la fête de Tabaski. Elles se tiendront les jeudi 4 juin et vendredi 5 juin 2026", a déclaré Mayoro Faye, secrétaire général national chargé des Relations internationales du parti, en marge d'un point de presse. Par ailleurs, il a profité de son face à face avec les journalistes pour dévoiler le chronogramme de la célébration du centenaire de Maître Abdoulaye Wade, ancien président de la République (2000-2012).

Les festivités seront marquées par une cérémonie officielle au Grand Théâtre Doudou Ndiaye Rose le jeudi 4 juin en présence du chef de l'Etat Bassirou Diomaye Faye. Elles réuniront les autorités étatiques, politiques, coutumières et religieuses, ainsi que de nombreux invités d'honneur venus du Sénégal, d'Afrique et du monde, a ajouté Mayoro Faye.

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En marge de cette cérémonie, poursuit M. Faye, une exposition retraçant le "parcours exceptionnel du président Wade, les grandes étapes de sa vie, de sa pensée, de son parcours, de ses réalisations et de sa dimension intellectuelle sera ouverte au public". La journée du jeudi sera clôturée par un grand concert au Grand Théâtre avec des chanteurs et musiciens qui rendront hommage à l'ancien chef de l'Etat sénégalais.

Mayoro Faye a indiqué qu'un colloque scientifique sera organisé le vendredi 5 juin 2026 au monument de la Renaissance africaine, à Dakar. Cette rencontre réunira universitaires, chercheurs, personnalités politiques et experts autour du parcours politique et des réalisations du président Abdoulaye Wade.

"À travers ces célébrations, le Sénégal et l'Afrique rendront un vibrant hommage à une figure majeure de son histoire, dont l'oeuvre et les réalisations ont transformé notre pays et continuent [et on permis] d'éclairer notre présent et d'inspirer notre avenir", a souligné le secrétaire général national chargé des Relations internationales du PDS.