Sénégal: Prix Marc-Vivien Foé 2026 - Les Sénégalais Camara et Niakhaté parmi les trois finalistes pour succéder à Hakimi

Dakar — Deux internationaux sénégalais, Lamine Camara et Moussa Niakhaté, figurent parmi les trois finalistes du Prix Marc-Vivien Foé 2026, qui récompense le meilleur joueur africain évoluant en Ligue 1 française, ont annoncé, mardi, ses organisateurs, RFI et France 24.

Ils sont en concurrence avec le Malien Mamadou Sangaré. Le successeur du Marocain Achraf Hakimi, lauréat de l'édition 2025, sera connu le lundi 11 mai. Le choix du jury repose sur les performances sportives des candidats, mais aussi sur leur comportement en dehors des terrains.

Selon RFI, Lamine Camara, milieu de terrain de Monaco, s'est imposé comme un élément essentiel de son équipe. À 22 ans, le joueur formé à Génération Foot et passé par Metz enchaîne les performances régulières, contribuant à l'équilibre du jeu monégasque grâce à sa capacité à orienter le jeu, casser les lignes et sécuriser la relance. Champion d'Afrique 2025, il atteint désormais une pleine maturité.

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De son côté, Moussa Niakhaté, défenseur central de l'Olympique lyonnais, s'affirme comme un leader expérimenté. À 30 ans, le vice-capitaine de l'OL a joué un rôle clé dans la solidité défensive de son équipe, tout en faisant preuve de constance malgré un calendrier chargé, notamment marqué par la CAN.

Le troisième finaliste, Mamadou Sangaré, milieu de terrain de Lens, représente la révélation de la saison. À 23 ans, l'international malien s'est distingué par son impact physique, sa récupération et sa capacité de projection vers l'avant, contribuant au renouveau du milieu lensois. Aucun joueur sénégalais ou malien n'a encore remporté ce prix depuis sa création en 2009. L'édition 2026 consacrera ainsi un nouveau lauréat issu de l'un de ces deux pays. Le Prix Marc-Vivien Foé, créé en hommage à l'international camerounais décédé en 2003, distingue chaque année le meilleur joueur africain du championnat français.