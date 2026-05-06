Afrique: Le président João Lourenço rencontre son homologue gabonais

Luanda — Le président de la République, João Lourenço, a reçu ce mercredi au Palais présidentiel de Luanda son homologue gabonais, Brice Clotaire Oligui Nguema, afin d'évoquer la coopération bilatérale.

La rencontre s'est déroulée en format restreint, suivie d'une session élargie pour les délégations, axée sur l'approfondissement des relations politiques, diplomatiques et économiques, priorités pour Luanda et Libreville.

À son arrivée au Palais présidentiel, le chef d'État gabonais, qui a entamé le même jour une visite de trois jours au Gabon, a reçu les honneurs militaires, les deux hommes d'État échangeant des salutations avant le début des entretiens officiels.

Le point d'orgue de la journée est la signature d'accords de coopération dans divers secteurs, suivie de déclarations à la presse, qui devraient insuffler un nouvel élan aux relations bilatérales.

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La visite de Brice Clotaire Oligui Nguema, la première en Angola depuis son élection en 2025, s'inscrit dans un cycle de rapprochement stratégique entre l'Angola et le Gabon, axé sur le renforcement des liens d'amitié, le développement de la coopération économique et l'évaluation des instruments juridiques existants.

Durant son séjour en Angola, les parties aborderont également la mise en place de la Commission mixte bilatérale, un mécanisme chargé du suivi et de la mise en oeuvre des projets conjoints, ainsi que de la coordination politique et diplomatique sur les questions d'intérêt régional et continental.

Coopération axée sur le développement durable

Les relations entre l'Angola et le Gabon remontent à 1975 et reposent sur l'Accord général de coopération, renforcé par la création de la Commission mixte bilatérale en 1982 à Libreville.

Sur le plan politique et diplomatique, les deux pays entretiennent des consultations régulières et coordonnent leurs positions au sein des instances régionales et internationales, notamment la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, où ils partagent des objectifs de stabilité, de sécurité et d'intégration.

La coopération englobe des secteurs stratégiques tels que le pétrole et l'énergie, l'agriculture et la sylviculture, les mines, l'industrie et le commerce, le transport maritime et la logistique, ainsi que l'éducation, la culture, la santé, la jeunesse et le sport.

Dans ce domaine, l'Angola manifeste un intérêt pour l'expérience gabonaise en matière d'exploitation forestière, tandis que le Gabon souhaite bénéficier du savoir-faire angolais dans l'industrie pétrolière.

Sur le plan économique, les deux pays s'engagent à dynamiser les échanges commerciaux, en misant sur la diversification des économies et le développement des chaînes de valeur, notamment dans les secteurs agricole et forestier, ainsi que sur le renforcement des liaisons logistiques et portuaires.

La coopération comprend également la signature d'instruments juridiques, tels que des accords d'exemption de visa pour les passeports diplomatiques et de service, ainsi que la mise en place de mécanismes réguliers de consultations politiques.

Les autorités des deux pays envisagent cette nouvelle phase comme une étape importante dans la relance du partenariat, visant l'intégration régionale, la stabilité en Afrique centrale et le développement partagé.