Angola: L'Assemblée nationale inaugure une galerie de ses anciens présidents

Luanda — L'Assemblée nationale a inauguré, ce mercredi, une galerie dédiée à ses anciens présidents de l'organe législatif, dans le but de préserver la mémoire institutionnelle et de valoriser le parcours du Parlement dans la consolidation de l'État de droit et de la démocratie.

Inauguré lors d'une cérémonie dirigée par le président de l'Assemblée nationale, Adão de Almeida, cet espace présente les portraits des dirigeants qui ont marqué différentes étapes de la vie politique nationale, soulignant leur contribution au renforcement des institutions et à la promotion du pluralisme.

Le premier à figurer dans la galerie est Fernando José de França Dias Van-Dúnem, qui a dirigé le Parlement durant la période de transition multipartite suivant les élections de 1992.

Son mandat a été marqué par la mise en place d'un Parlement élu et la reconstruction institutionnelle dans un contexte de conflit, avec pour objectif principal l'établissement des fondements juridiques de l'État démocratique.

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Va ensuite Roberto António Victor Francisco de Almeida, qui a dirigé l'Assemblée nationale durant une phase de normalisation institutionnelle et de renforcement législatif.

Sous sa direction, l'Assemblée nationale a été le théâtre de moments historiques, tels que la signature, le 4 avril 2002, du Mémorandum complémentaire au Protocole de Lusaka, qui a mis fin au conflit armé et ouvert la voie à la réconciliation nationale.

La galerie comprend également Fernando da Piedade Dias dos Santos, dont la carrière se distingue par son engagement à renforcer le dialogue politique et à faire adopter des lois structurantes, notamment la Constitution de la République d'Angola, promulguée en 2010, qui a consolidé les fondements de l'État démocratique.

Une autre figure marquante est António Paulo Kassoma, qui a dirigé le Parlement durant une période de continuité institutionnelle, en mettant l'accent sur l'organisation interne, le renforcement des commissions parlementaires et l'amélioration des mécanismes de contrôle.

La liste comprend également Carolina Cerqueira, la première femme à avoir accédé à la présidence de cette institution.

Son mandat a été marqué par la promotion de l'égalité des sexes, la revitalisation de la diplomatie parlementaire et l'organisation d'événements internationaux majeurs, tels que la 147ᵉ Assemblée de l'Union interparlementaire à Luanda en 2023.

Outre les données politiques, la galerie présente des informations biographiques essentielles, notamment les dates de naissance, le parcours universitaire et les fonctions précédemment occupées, afin de permettre une compréhension plus complète du parcours de chaque dirigeant.

Cette initiative renforce l'engagement de l'Assemblée nationale en faveur de la préservation de la mémoire collective, dans le but de valoriser le rôle de ses anciens présidents dans la construction de la démocratie, de la paix et du développement en Angola.