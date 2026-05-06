Afrique: L'UE réaffirme un changement de paradigme dans son soutien au Corridor de Lobito

Luanda — Le directeur pour l'Afrique de la Direction générale des partenariats internationaux de la Commission européenne, Stefano Signore, a déclaré mardi à Luanda que la stratégie de l'Union européenne (UE) pour le Corridor de Lobito marque un tournant décisif dans la manière dont l'organisation soutient le développement en Angola.

Intervenant lors d'une table ronde consacrée au « Schéma directeur du Corridor de Lobito - Global Gateway», M. Signore a expliqué que l'UE a abandonné son modèle traditionnel de projets isolés au profit d'un soutien direct au programme d'investissement du Gouvernement angolais.

Selon Stefano Signore, cette nouvelle approche, baptisée Global Gateway (Porte d'entrée mondiale), vise à garantir un impact systémique et durable, en privilégiant des domaines tels que la numérisation, l'agriculture, les transports et les énergies renouvelables.

« Ce que nous faisons aujourd'hui est plus complexe et prend plus de temps, car l'objectif est de faciliter et de soutenir l'investissement privé, en collaborant avec un large éventail d'acteurs, des institutions financières aux agences de crédit et d'exportation », a-t-il souligné.

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Développement agricole et formation professionnelle

Par ailleurs, le diplomate a annoncé que l'UE finalisait les modalités contractuelles du programme Agroinvest, doté d'un budget de 50 millions d'euros.

Ce projet vise à accroître la productivité agricole (céréales et fruits tropicaux) et à faciliter l'accès aux financements et aux marchés le long du corridor.

Selon le dirigeant, la réussite du Corridor de Lobito repose sur l'agriculture, « point de départ de la transformation économique. Il est donc urgent de transformer la production locale en produits exportables grâce au transport ferroviaire. »

Dans le domaine du capital humain, Stefano Signore a présenté le lancement du projet PROSPER, d'une valeur de 48 millions d'euros.

Cette initiative est axée sur la formation technique et professionnelle des jeunes dans des secteurs stratégiques tels que la logistique, les transports et l'énergie, afin de garantir que la main-d'œuvre locale soit préparée aux opportunités offertes par le corridor.

Investissement à long terme

Le directeur de l'INTPA a comparé l'effort d'investissement actuel dans le corridor de Lobito à une « course de fond », soulignant que le succès du partenariat ne se mesurera pas uniquement à des plans, mais aussi à la mobilisation d'investissements concrets et à la pérennité des opérations.

Il a précisé qu'outre l'agriculture et l'éducation, l'Union européenne mène des projets soutenant la société civile, les plateformes logistiques, la facilitation du commerce, ainsi que la préservation de la biodiversité et l'écotourisme dans la région impactée par la ligne ferroviaire.

Le Corridor de Lobito est considéré comme un axe stratégique majeur pour le transport des minéraux et des produits agricoles, reliant le Port de Lobito, à Benguela, aux régions minières de la République démocratique du Congo et de la Zambie.