Afrique: Le Président gabonais rend hommage à António Agostinho Neto

Luanda — Le président de la République du Gabon, Brice Clotaire Oligui Nguema, a déposé mercredi une gerbe au pied du sarcophage du premier chef d'État angolais, António Agostinho Neto, en hommage au fondateur de la nation.

Brice Clotaire Oligui Nguema est arrivé à Luanda mercredi matin pour une visite de trois jours à l'invitation du président angolais João Lourenço, dans le but de renforcer la coopération bilatérale entre l'Angola et le Gabon.

Au mémorial dédié au Dr António Agostinho Neto, le chef d'État gabonais s'est incliné devant l'urne contenant la dépouille du « Grand Poète », dans un moment de recueillement et de symbolisme.

Érigé dans la capitale angolaise, le mémorial est l'un des sites historiques et culturels les plus importants du pays, dédié à la préservation de la mémoire, de la pensée et de l'héritage politique d'António Agostinho Neto.

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L'espace comprend des zones d'exposition, des galeries abritant des collections documentaires, photographiques et audiovisuelles, ainsi que des salles retraçant le parcours de ce nationaliste, médecin et poète.

L'infrastructure accueille également des activités académiques et culturelles, ce qui en fait un centre de recherche et de diffusion de l'histoire contemporaine de l'Angola.

Accompagné du ministre des Relations Extérieures, Téte António, et des responsables du mémorial, Brice Clotaire Oligui Nguema a visité différents espaces, où il a reçu des explications détaillées sur la vie et l'oeuvre de l'une des figures les plus marquantes de l'histoire nationale.

Les relations entre les deux pays remontent à 1975 et se sont consolidées avec la signature de l'Accord général de coopération et la création de la Commission mixte bilatérale en 1982 à Libreville, instrument qui soutient la relance actuelle du partenariat, dans un contexte de réformes économiques et d'accent mis sur la diversification productive.