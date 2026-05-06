Afrique: L'Angola au plus grand salon de l'industrie aérospatiale de Turquie

Luanda — L'Angola participe depuis mardi (4) à Istanbul, au plus grand salon turc de l'industrie militaire et aérospatiale, un événement qui rassemble l'écosystème mondial de la défense jusqu'au 9 mai.

Selon un communiqué de presse de la mission diplomatique angolaise en Turquie, l'événement est organisé par SAHA Istanbul, la plus grande association de défense et d'aérospatiale de Turquie et d'Europe.

Le salon international de la défense et de l'aérospatiale SAHA 2026, qui en est à sa 5ᵉ édition, accueille plus de 1 500 exposants.

La délégation angolaise est conduite par l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République d'Angola en Turquie, João Salvador dos Santos Neto.

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Le jour de l'ouverture, le chef de la délégation a visité plusieurs stands d'entreprises turques qui dominent l'industrie militaire dans ce pays et dans le monde.

Le salon met l'accent sur la présentation de technologies de pointe, de systèmes conventionnels et de nouvelles plateformes aérospatiales, dans le but de consolider l'autonomie technologique de la Turquie.

Selon les données disponibles, SAHA Istanbul a déjà facilité 133 accords de coopération stratégique et généré 6,2 milliards de dollars de transactions commerciales, marquant une étape importante dans le paysage mondial de la défense et de l'aérospatiale turques.

Cette année, l'objectif d'exportation est d'atteindre huit mille milliards de dollars.