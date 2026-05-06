Angola: Mise en relief de l'importance cruciale de la mobilisation des ressources pour l'environnement

Luanda — La ministre de l'Environnement, Ana Paula de Carvalho, a déclaré mardi à Luanda que le renforcement de la mobilisation des ressources financières est essentiel à la réussite des initiatives environnementales.

Selon la ministre, qui s'exprimait lors de la 3ᵉ réunion du Comité exécutif de la Commission nationale sur le changement climatique et la biodiversité, ce renforcement permet également le développement des capacités techniques et institutionnelles.

Elle a donc appelé à l'engagement actif de tous les citoyens et institutions afin de transformer les stratégies, les plans et les réglementations en actions concrètes et mesurables, ayant un impact réel sur le secteur national et au-delà.

D'après Ana Paula de Carvalho, les enjeux liés au changement climatique s'inscrivent dans l'engagement plus large de l'Exécutif en faveur d'un modèle de développement durable.

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Dans cette perspective, la dimension environnementale est affirmée comme un pilier fondamental de l'éradication de la pauvreté et de la promotion du bien-être des populations.

Par ailleurs, la gouvernante a souligné l'importance de l'élaboration du règlement de la Commission nationale sur les changements climatiques et la biodiversité (CNACB), car il est fondamental pour renforcer son efficacité et son rôle dans l'élaboration des politiques, des programmes et des initiatives.

Elle a insisté sur le fait que cet instrument garantira également la cohérence nécessaire entre les engagements internationaux pris par le pays en matière d'action climatique, de biodiversité et de politiques publiques nationales.

La ministre a souligné que le bon fonctionnement de cet organe permettra une meilleure coordination ministérielle, évitera les doublons et optimisera l'impact des interventions.

Concernant la réunion, elle a indiqué qu'elle avait pour objectif d'informer les membres de l'évaluation de la participation de l'Angola à la 30ᵉ Conférence des Parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (COP30) et de préparer la participation du pays à la COP17 de la Convention sur la diversité biologique et à la 31e Conférence des Parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (COP31).

Cette réunion a également permis d'examiner, d'analyser et de valider les documents stratégiques relatifs à l'action climatique et à la biodiversité, qui nécessitent la contribution des membres.

L'objectif de cette réunion était de renforcer la coordination interinstitutionnelle, d'assurer l'alignement stratégique national et de promouvoir une prise de décision concertée, en accord avec les priorités nationales de l'Angola et ses engagements internationaux dans les domaines du changement climatique et de la biodiversité.