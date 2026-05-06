Afrique: Lamine Sané - 'Mon objectif, c'est de gagner la CAN U17'

Dakar — Le sélectionneur de l'équipe nationale de football U17 du Sénégal, Lamine Sané vise la reconquête du titre continental lors de la Coupe d'Afrique des nations, prévue du 13 mai au 2 juin 2026 au Maroc.

" Mes jeunes sont prêts. Nous avons fait des matchs amicaux avec des équipes plus costaudes pour pouvoir se préparer à l'impact physique. Mon objectif, c'est de gagner la CAN", a-t-il dit dans un entretien avec l'APS. La sélection sénégalaise des moins de 17 ans a reçu mardi le drapeau national des mains de la ministre de la Jeunesse et des Sports, Khady Diène Gaye avant son départ pour le Maroc. En 2025, les Lionceaux avaient perdu leur titre remporté en 2023.

"Pour ma première [à la tête des U17], [l'objectif], c'est de se qualifier en demi-finale en gagnant nos deux premiers matchs. C'est le minimum pour le Sénégal aujourd'hui, au vu du profil, du niveau et de la matière. Nous voulons aller le plus loin possible dans la compétition", a explique Lamine Sané. Parlant de son groupe, l'ancien défenseur des Girondins de Bordeaux, en France, assure que son groupe " vit très bien et les joueurs se connaissent".

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"Même si la plupart des joueurs jouent en championnat dans l'élite, ils ont quand même la tête sur les épaules. Ce sont des jeunes qui viennent pour apprendre et représenter le pays dans la meilleure des façons. Nous avons essayé de faire un bon choix en sélectionnant les meilleurs joueurs possibles", a expliqué le technicien sénégalais. Selon l'ancien capitaine des Lions, ses joueurs vont essayer de rectifier les insuffisances notées dans le secteur offensif lors de la dernière CAN.

"Nous avons essayé de travailler sur le plan offensif en leur donnant d'autres options pour pouvoir marquer plus de buts. Le Sénégal, au niveau de la possession, de la combativité, il n'y a rien à dire. C'est au niveau de la finition que nous devons insister en travaillant plus", a fait observer le coach Sané.

Le sélectionneur de l'équipe nationale U17 du Sénégal avait publié, il y a quelques jours, la liste des 23 joueurs retenus pour la CAN de la catégorie.

Le Sénégal va évoluer dans la poule D, aux côtés de l'Afrique du Sud, de l'Algérie et du Ghana.

Le Maroc, tenant du titre, hérite de la poule A, qu'il partage avec la Tunisie, l'Égypte et l'Éthiopie.

La poule B regroupe la Côte d'Ivoire, le Cameroun, l'Ouganda et la République démocratique du Congo.

Le Mali, l'Angola, la Tanzanie et le Mozambique se partagent le groupe C.

Liste des joueurs convoqués :

Gardiens :

Assane Sarr (Ndiangane FC), Daouda Alassane Ba (Génération Foot), Mamadou D. Gueye (Diambars FC)

Défenseurs :

Cheikh Thior (Oslo FA), Cheikh Dieng (Diambars FC), Amadou Bamba Kane (Diambars FC), Thierno Sow (United Académie), Cheikh Tidiane Diallo (United Académie), Lamine Mbengue (Génération Foot), Abdourahmane Dieye (Keur Madior FC)

Milieux :

Mahamat Ba (Diambars FC), Maurice Biaye (AF Darou Salam), Emile Niaga Sadio (Essamay FC), Souleymane C. Faye (BE Sport), El Hadji Ibrahima Sow (Dakar Sacré-Coeur), Sébastien Nogueira (Génération Foot)

Attaquants :