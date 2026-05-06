Afrique de l'Ouest: La CSRP met en place un groupe technique de travail sur la pêche artisanale

Dakar — La Commission sous-régionale des pêches (CSRP) a procédé, mardi, à Dakar, à la mise en place du groupe technique de travail sur la pêche artisanale en Afrique de l'Ouest, dans le but d'améliorer la gestion des pêcheries artisanales.

"C'est un mécanisme devant nous aider à mieux décider que nous lançons aujourd'hui. Il nous permettra d'améliorer la gestion des pêcheries artisanales et d'identifier les vrais obstacles à un bon [exercice de] la pêche artisanale", a expliqué le secrétaire permanent de la CSRP, Khallahi Brahim. Il intervenait à une réunion de lancement du groupe technique de travail sur la pêche artisanale en Afrique de l'Ouest. Cette instance créée au sein de la CSRP va aider à "sécuriser" les espaces de pêche artisanale, à prévenir les conflits liés à cette forme de pêche et à renforcer la sécurité des pêcheurs, d'après M. Brahim.

Elle fera aussi de la pêche artisanale "un pilier résilient" et pleinement reconnu de l'économie maritime des pays membres de la Commission sous-régionale des pêches, a-t-il assuré. Cette nouvelle instance va accorder "une attention bien particulière" aux organisations de pêcheurs et aux femmes actives dans la transformation des produits de la pêche, selon Khallahi Brahim. Le groupe technique de travail va veiller à la sécurité en mer des pêcheurs, a confirmé Fatou Pierre Choye, présidente d'une association gambienne d'acteurs de la pêche artisanale.

Cette nouvelle instance va "protéger les espèces pélagiques, sécuriser les voies d'usage et soutenir l'économie bleue" des pays membres de la CSRP, espère Stefano Cilli. Venu représenter l'Union européenne au lancement du groupe de travail technique, M. Cilli a assuré la Commission sous-régionale des pêches de son soutien.

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Aïssata Daouda Dia, la représentante de Blue Ventures, une organisation spécialisée dans la conservation marine, pense que la création du groupe technique de travail sur la pêche artisanale est "une étape importante" de la gouvernance des pêches dans les pays membres de la CSRP.

Cette structure est créée au moment où la pêche artisanale est confrontée à "des pressions croissantes", qui impactent à la fois les espèces halieutiques et les pêcheurs, selon la CSRP. La CSRP a été créée en 1985 par le Cap-Vert, la Gambie, la Guinée, la Guinée-Bissau, la Mauritanie, le Sénégal et la Sierra Leone, en vue de l"'harmonisation" des politiques de pêche de ses pays membres. Son siège se trouve à Dakar.