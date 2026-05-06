Afrique: Le Président gabonais arrive en Angola pour renforcer la coopération

Luanda — Le Président du Gabon, Brice Clotaire Oligui Nguema, est arrivé ce mercredi à Luanda pour une visite d'État de trois jours en Angola, à l'invitation du Chef d'État angolais, João Lourenço, en vue du renforcement de la coopération bilatérale.

Accueilli à Luanda par le ministre des Relations Extérieures, Téte António, le Chef d'État gabonais se rendra dans la journée sur la place de la République pour rendre hommage au premier président de l'Angola, António Agostinho Neto, en déposant une gerbe sur sa tombe.

Des cérémonies officielles se dérouleront ensuite au palais présidentiel, notamment une rencontre privée entre les deux chefs d'État, qui sera ensuite ouverte aux délégations, dans le cadre d'entretiens bilatéraux.

Le point d'orgue de ce voyage sera la signature d'accords de coopération dans divers domaines, suivie de déclarations à la presse, un moment qui devrait donner un nouvel élan aux relations bilatérales.

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Le programme de la première journée comprend également un déjeuner officiel offert par João Lourenço et une visite à l'Assemblée nationale.

Le deuxième jour de la visite, jeudi, Brice Clotaire Oligui Nguema visitera la raffinerie de Luanda, témoignant de l'intérêt du Gabon pour un renforcement de la coopération dans le secteur pétrolier.

Le programme inclut également une visite à l'École supérieure de guerre des Forces armées angolaises, ainsi que la participation à un forum d'affaires à l'hôtel EPIC SANA, qui devrait réunir des acteurs économiques des deux pays.

Le vendredi, dernier jour de la visite, des cérémonies officielles d'adieu sont prévues au Palais présidentiel, suivies du retour du chef d'État dans son pays.

La visite d'État de Brice Clotaire Oligui Nguema s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération politique, économique et diplomatique, à un moment où l'Angola et le Gabon cherchent à consolider leurs partenariats stratégiques et à dynamiser la diversification de leurs économies.