Afrique: Le Président gabonais entame ce mercredi une visite officielle en Angola

Luanda — Le président du Gabon, Brice Clotaire Oligui Nguema, entame ce mercredi une visite d'État de trois jours en Angola, à l'invitation du chef d'État angolais, João Lourenço, axée sur le renforcement de la coopération bilatérale.

Selon le programme, le chef d'État gabonais arrive à Luanda à 8h00, à l'aéroport international 4 de Fevereiro, où il sera accueilli par le ministre des Relations Extérieures, Téte António.

Le premier jour, M. Oligui Nguema se rendra sur la place de la République, où il rendra hommage au premier président de l'Angola, António Agostinho Neto, en déposant une gerbe sur sa tombe.

S'ensuivront des cérémonies officielles au palais présidentiel, notamment une rencontre privée entre les deux chefs d'État, qui sera ensuite ouverte aux délégations, dans le cadre d'entretiens bilatéraux.

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Le point d'orgue de ce voyage sera la signature d'accords de coopération dans divers domaines, suivie de déclarations à la presse, un moment qui devrait donner un nouvel élan aux relations bilatérales.

Le programme de la première journée comprend également un déjeuner officiel offert par le Président angolais et une visite à l'Assemblée nationale.

Le deuxième jour de la visite, jeudi, Brice Clotaire Oligui Nguema visitera la raffinerie de Luanda, témoignant ainsi de l'intérêt du Gabon pour un renforcement de la coopération dans le secteur pétrolier.

Le programme inclut également une visite de l'École supérieure de guerre des Forces armées angolaises, ainsi que la participation à un forum d'affaires à l'hôtel EPIC SANA, qui devrait réunir des acteurs économiques des deux pays.

Le vendredi, dernier jour de la visite, des cérémonies officielles d'adieu sont prévues au Palais présidentiel, suivies du retour du Chef d'État à son pays à partir de l'aéroport international « 4 de Fevereiro ».

La visite d'État de Brice Clotaire Oligui Nguema en Angola s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération politique, économique et diplomatique, à un moment où les deux pays cherchent à consolider leurs partenariats stratégiques et à dynamiser la diversification de leurs économies.

Ainsi, l'Angola et le Gabon renforcent une relation historique qui remonte à 1975, désormais orientée vers une nouvelle phase de coopération économique et technique, axée sur les secteurs productifs et l'intégration régionale.

Le partenariat bilatéral, consolidé par la signature de l'Accord général de coopération et la création de la Commission mixte bilatérale en 1982 à Libreville, prend un nouvel élan dans un contexte de réformes économiques et de recherche d'une plus grande autonomie productive.