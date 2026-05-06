Angola: Les exportations de bois génèrent plus de neuf millions de dollars en 2025

Uíge ( — L'exportation de 20 242 mètres cubes de bois scié vers différents pays a généré neuf millions 989 182 dollars en 2025.

Cette information a été communiquée mardi par la directrice générale de l'Institut de développement forestier (IDF), Cristina Quinta, lors du lancement de la campagne forestière 2026, qui s'est déroulé dans la municipalité de Dange-Quitexe, province d'Uíge.

Sans préciser le volume des exportations et les recettes de l'année précédente, la responsable a également indiqué qu'en 2025, 713 tonnes de charbon de bois avaient été exportées, générant 118 250 dollars, ainsi que 15 tonnes de miel (75 000 dollars).

En matière de contrôle, 235 inspections et 586 audits ont été réalisés durant la période, entraînant la saisie de 1 016 mètres cubes de bois, 561 tonnes de charbon de bois, 620 tonnes de bois de chauffage, 200 kilogrammes de pain de signe et neuf carcasses d'animaux.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Par ailleurs, 265 procédures ont été engagées pour infraction à la législation forestière, donnant lieu à 230 amendes.

Cristina Quinta a également indiqué que 15 087 354 plants ont été produits, dont 610 606 dans le secteur public et 14 476 748 dans le secteur privé.

Elle a ajouté que, dans le cadre du projet de reboisement par boules de graines, 19 techniciens de l'Institut de développement forestier (IDF) ont été formés et ont planté environ un demi-million de boules de graines dans les municipalités de Gambos, Chicomba et Humpata (Huíla), Virei, Bibala et Moçâmedes (Namibe), Curoca et Cuanhama (Cunene).

La responsable a rappelé que le pays compte actuellement 45 concessions forestières, dont 15 forêts naturelles et 30 forêts plantées, dans les provinces de Moxico, Benguela et Huambo.

Elle a indiqué que le pays estime avoir environ 20 000 hectares plantés, principalement d'eucalyptus et de pins.

Dans le cadre de la campagne forestière actuelle, 124 permis d'exploitation forestière ont été délivrés : 95 pour des forêts naturelles, représentant un volume total de 60 712 mètres cubes, et 27 pour des plantations forestières, totalisant 96 806 mètres cubes de bois et 4 571 tonnes de charbon de bois.

La directrice générale de l'IDF a également été précisé que 18 autorisations de déforestation ont été accordées à des agriculteurs pour la préparation de leurs terres à des fins agricoles, permettant ainsi la production de 16 000 tonnes de charbon de bois.

En outre, des actions de réhabilitation des infrastructures ont été menées en 2025, notamment dans cinq pépinières forestières des provinces de Moxico, Benguela, Huíla, Cuanza Sul et Luanda, afin de renforcer la production de plants et de soutenir les activités de floraison.