Angola: L'enquête agricole renforce la base de données pour la planification économique angolaise

Luanda — Le président du conseil d'administration de l'Institut national de la statistique (INE), Joël Futi, a présenté mardi à Luanda les résultats de l'Enquête agro-pastorale, d'élevage et de pêche (ICAPP), les qualifiant de nouvel outil statistique destiné à renforcer la base de données officielle pour la planification et le développement de l'économie nationale.

Lors de la présentation de l'ICAPP, il a indiqué que les activités agricoles ont représenté environ 21 % du produit intérieur brut (PIB) de l'Angola au cours des trois dernières années, démontrant ainsi l'importance stratégique de ce secteur pour la diversification économique du pays.

Il a souligné que l'institut, en tant qu'autorité statistique nationale, a pour mission de produire et de diffuser des informations d'intérêt général, conformément au décret présidentiel n° 43/26 du 10 mars.

À cette occasion, le gestionnaire a rappelé que, depuis l'indépendance nationale en 1975, l'Angola a réalisé son premier et unique recensement agro-pastoral et de pêche (RAPP) au cours de la période 2019-2020.

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Il a souligné que l'ICAPP s'inscrit dans le cadre de l'initiative « 50x2030 », qui bénéficie du soutien technique et financier de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) et de la Banque mondiale.

Il a indiqué que l'INE prépare actuellement le deuxième recensement, prévu pour les années 2029-2030, conformément aux meilleures pratiques internationales qui recommandent un intervalle de dix ans entre deux opérations de cette ampleur.

Joel Futi a souligné que les données statistiques fournies par l'INE constituent un outil précieux pour le gouvernement, les universités et les autres institutions afin d'ajuster les objectifs des programmes structurants, tels que le Plan national de promotion de la production céréalière (Planagrão).

Il a également invité les autorités gouvernementales, les universités, les institutions financières et les partenaires sectoriels (FADA, PEDAG et l'Institut des pêches) à exploiter au mieux ces informations statistiques pour une prise de décision éclairée.