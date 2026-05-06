Ile Maurice: Trois morts sur nos routes en quelques jours

En l'espace de quelques jours, trois accidents survenus à Barkly, La Flora et Riche-Terre ont coûté la vie à trois hommes. Entre collisions violentes et chute mortelle, laissant derrière eux des familles dévastées. Des drames qui illustrent la réalité brutale de l'insécurité routière à Maurice.

À Barkly, Jean Gregory Bibi, 28 ans, a succombé à de multiples blessures après un accident impliquant une moto et plusieurs usagers de la route, le samedi 2 mai. Dans une scène décrite comme chaotique au coeur d'une zone pourtant bien éclairée, plusieurs autres victimes ont été prises en charge dans l'urgence : une adolescente de 17 ans atteinte à la tête et au pied, une jeune femme de 18 ans souffrant d'une blessure à la jambe, un homme de 36 ans admis en observation, ainsi qu'une personne retrouvée inconsciente en bordure de route.

À La Flora, sur Savanne Road, une violent collision entre une voiture et une moto a coûté la vie à Somay Rishan Sanjeeva Rao Aserigadu, 45 ans, infirmier de profession. L'impact a projeté le motocycliste hors de la chaussée ; il n'a pas survécu malgré l'intervention du SAMU. Dans le véhicule impliqué, un nourrisson et un autre passager s'en sont sortis indemnes, tandis qu'une jeune femme de 24 ans a été blessée. Selon un témoin, la voiture aurait tenté un dépassement au moment de la collision. Les enquêtes en cours devront faire la lumière sur les circonstances exactes de ces deux accidents.

Chute mortelle au rond-point de Jin Fei

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Un troisième drame s'est produit le 28 avril, vers 16 h 30, au rond-point de Jin Fei, à Riche-Terre. Un autobus de la compagnie UBS, assurant la route 77 (Terre-Rouge via Tombeau-Bay), circulait en direction de Carrefour lorsque le receveur, Inamoollah Ismael Ibrahim Kaidoo, 66 ans, habitant Vallée-Pitot, a fait une chute accidentelle du véhicule alors que celui-ci négociait le rond-point. Grièvement blessé, il a été transporté d'urgence à l'hôpital Sir Seewoosagur Ramgoolam, Pamplemousses. Il a été admis dans un état critique aux soins intensifs. Il a succombé à ses blessures le 3 mai, à 10 heures.

Une autopsie pratiquée le même jour à la morgue de l'hôpital Dr A. G. Jeetoo, à Port-Louis, par le Dr Seewooruttun a attribué le décès à des cranio-cerebral injuries, confirmant la gravité du traumatisme subi lors de la chute.

Le chauffeur de l'autobus, un ressortissant népalais âgé de 37 ans, avait été soumis à un alcootest qui s'est révélé négatif. Il a été autorisé à quitter les lieux sur parole. Une enquête est en cours afin de déterminer les circonstances exactes de ce drame.