Angola: Décès de l'ancien footballeur Joãozinho Maradona

Luanda — L'ancien footballeur João António Neto « Joãozinho Maradona » a été retrouvé mort mardi à son domicile de Luanda, dont les circonstances n'ont pas encore été officiellement établies par les autorités.

Selon une source familiale, le corps de l'ancien joueur du Progresso Sambizanga, club où il s'est illustré, a été découvert à son domicile du quartier de Kilamba, où il vivait seul, probablement deux jours après son décès.

Sa disparition a été confirmée lorsque des tiers ont signalé son absence prolongée et ont décidé de s'assurer de son bien-être.

Après avoir mis un terme à sa carrière dans les années 1980, il a joué pour des clubs tels que le CPPA (aujourd'hui Interclube) et la TAAG (aujourd'hui ASA), mais c'est au Progresso qu'il a atteint le sommet de sa carrière.

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À l'apogée de sa carrière, l'attaquant a marqué un but au stade Maracanã (Rio de Janeiro) lors d'un match amical contre Flamengo en 1982.

L'ancienne star a inscrit le but égalisateur lors d'un match nul 1-1 contre l'équipe brésilienne. À l'époque, ce but a été célébré comme un moment historique pour le football angolais après l'indépendance.

Outre son passage au Progresso, Joãozinho Maradona a également été un joueur important de l'équipe nationale (Palancas Negras) dans les années 1980.

Avant sa mort, il était commentateur sportif à la télévision et à la radio, où il partageait sa vision et son expérience du football.

Il a également occupé des postes de direction au sein du Gouvernorat provincial de Luanda, notamment celui d'administrateur du stade Coqueiros et, plus tard, celui de directeur du département des loisirs et des sports de l'administration de Viana.