Angola: La ministre réaffirme l'expansion de la formation professionnelle dans les centres de qualification

Luanda — La ministre de l'Administration publique, du Travail et de la Sécurité sociale, Teresa Rodrigues Dias, a réaffirmé mardi à Luanda l'engagement de l'Exécutif angolais à développer les possibilités de formation, à moderniser les centres de formation et à certifier les professionnels, afin qu'« aucun jeune ne soit laissé pour compte ».

La gouvernante s'exprimait lors de la cérémonie de clôture du cours de qualification professionnelle de cuisinier de niveau III, qui a formé 35 jeunes et leur a fourni des kits de cuisine.

La ministre Teresa Dias a considéré la qualification professionnelle comme un facteur crucial de la compétitivité nationale dans une économie mondialisée, car elle attire les investissements grâce à la qualité de la main-d'œuvreTR.

Selon la ministre, les secteurs du tourisme et de l'hôtellerie sont stratégiques pour la diversification de l'économie nationale et la création d'emplois, mais ils dépendent directement de ressources humaines qualifiées.

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Elle a également souligné que le Cadre national des qualifications garantit que la formation en Angola répond aux normes de qualité reconnues aux niveaux national et international.

La ministre a reconnu que l'École d'hôtellerie et de restauration a franchi une étape importante en élevant le niveau de l'enseignement au-delà de l'apprentissage des recettes, en mettant également l'accent sur la discipline, le travail d'équipe et le respect du client.

La gouvernante a également invité les chefs d'entreprise du secteur à accueillir les jeunes diplômés, afin de garantir un service de qualité, la responsabilité sociale et une plus grande compétitivité pour le tourisme angolais.