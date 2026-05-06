Angola: L'industrie des boissons en Angola investit 123 milliards de kwanzas entre 2020 et 2024

Luanda — L'industrie des boissons en Angola a investi environ 123 milliards de kwanzas (KZ) entre 2020 et 2024, dont 71,5 milliards ont été consacrés à la modernisation de ses opérations, selon les données du Livre blanc de l'industrie des boissons.

D'après l'Association des industries angolaises des boissons (AIBA), qui a présenté le document mardi, le secteur a contribué en moyenne à hauteur de 112 milliards de kwanzas par an aux recettes fiscales durant la période considérée, pour atteindre 149 milliards en 2024.

L'AIBA souligne que les projections tablent sur une croissance annuelle moyenne de 7 % jusqu'en 2030.

Le document ajoute que la structure fiscale met en évidence le poids de la taxe sur la valeur ajoutée (IVA, en portugais), qui représentait 57 % de la charge fiscale en 2024, suivie de la taxe spéciale à la consommation (IEC), à hauteur de 17 %.

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Dans le domaine de l'emploi, l'industrie des boissons génère environ 12 000 emplois directs et 31 000 emplois indirects, renforçant ainsi son impact social.

Le rapport précise qu'en termes de capacité de production, le secteur dispose de 106,8 millions d'hectolitres installés, dont plus de la moitié reste inexploitée, ce qui témoigne d'un potentiel de croissance important.

Le Livre blanc souligne également les progrès réalisés en matière de substitution aux importations, avec une intégration accrue de matières premières locales telles que la semoule de maïs, le riz et le sucre.

Il ajoute que cette dynamique a permis de réduire la dépendance au maïs importé de 81 % à 25 % d'ici 2024.

En ce qui concerne l'emballage, la production nationale se renforce, grâce à la contribution des entreprises industrielles qui consolident la chaîne de valeur locale.

Sur le marché extérieur, les exportations ont enregistré une croissance dans les catégories emballages et boissons non alcoolisées, avec des hausses respectives de 40 % et 20 %.

En 2024, ces exportations ont généré des recettes de 15,13 millions de dollars US (emballages) et de 10,23 millions de dollars US (boissons non alcoolisées).

Selon l'étude, le potentiel d'exportation du secteur est estimé à 1,82 milliard de dollars US pour la période 2025-2030, ce qui positionne l'industrie des boissons comme une référence régionale.

L'étude souligne également que ces performances renforcent la contribution du secteur à la diversification de l'économie angolaise, avec un impact direct sur la production nationale, la création d'emplois et la génération de devises étrangères.