Sénégal: Ziguinchor - La CRSE intensifie sa campagne de proximité pour une régulation énergétique plus inclusive

Ziguinchor — La Commission de régulation du secteur de l'énergie (CRSE) a lancé, mardi, à Ziguinchor (sud), une campagne de communication de proximité visant à mieux faire connaître ses missions, en vue de renforcer l'implication des citoyens dans la régulation du secteur, a constaté l'APS.

Selon son président, Ibrahima Niane, cette initiative s'inscrit dans le cadre d'un plan quinquennal incluant des rencontres avec les autorités administratives, les acteurs du secteur et les consommateurs, afin d'expliquer le rôle du régulateur et de recueillir les attentes des populations. Cette rencontre, combinée à une caravane d'information à travers la ville, met l'accent sur des thématiques clés telles que la protection des droits des consommateurs et l'efficacité de la régulation.

La CRSE ambitionne ainsi de rapprocher l'action publique des citoyens et de rendre la régulation "plus lisible, plus accessible et plus ancrée dans les réalités du territoire", conformément à son slogan "La CRSE pour vous servir mieux et partout". Abordant la situation de la région, M. Niane a fait état d'une amélioration notable de la qualité du service grâce à l'interconnexion de Ziguinchor au réseau national via la ligne Ziguinchor-Kolda-Tambacounda.

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Cette évolution, a dit M. Niane, marque la fin du fonctionnement en système isolé, dépendant d'une centrale thermique alimentée en produits pétroliers, souvent confrontée à des difficultés d'approvisionnement. Toutefois, il souligne que des défis subsistent toutefois, notamment en matière d'électrification rurale, malgré les efforts de l'État visant l'accès universel à l'électricité à l'horizon 2029-2030. Le directeur des réformes institutionnelles du MCA Sénégal, El Hadji Mbaye Guèye, a, de son côté, rappelé l'appui du programme Sénégal Power Compact, fruit de la coopération entre le Sénégal et les États-Unis.

Il a indiqué que près de 26 milliards de francs CFA ont été investis dans les réformes du secteur de l'électricité, dont 6 milliards pour le renforcement de la CRSE, en plus de plus de 10 milliards destinés à l'électrification de 172 villages dans les régions de Ziguinchor, Kolda et Sédhiou. Le gouverneur de Ziguinchor, Mor Talla Tine, a salué cette campagne de communication, une initiative qui favorise, selon lui, l'information, la protection et l'implication des usagers.

M. Tine, présidant cette rencontre, a insisté sur l'importance de la régulation pour garantir "un accès équitable, fiable et abordable" à l'énergie, dans un contexte international marqué par la volatilité des prix des hydrocarbures, tout en soulignant que les autorités sénégalaises maintiennent les prix à un niveau stable pour préserver le pouvoir d'achat des populations.