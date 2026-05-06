Ile Maurice: Volley-ball - Le Togolais David Samani quitte le Faucon Flacq Camp Ithier VBC

Alors qu'il était venu à Maurice avec l'intention de se poser pour plusieurs années, les circonstances ont poussé David Samani à changer d'avis. La recrue togolaise du Faucon Flacq Camp Ithier VBC a décidé de rentrer chez lui après sa première saison en raison du traitement inacceptable dont il est victime. Il a été la proie de propos racistes à chacune de ses apparitions sous le maillot du champion de Maurice.

«J'ai subi pendant toute la saison des attaques racistes. Les supporters des équipes adverses de même que certains joueurs nous ont pris pour cible, mon coéquipier (Modou Ngum venu en même temps que Samani) et moi. Nous avons été systématiquement la cible d'insultes racistes. On nous traite d'Africain et d'autres qualificatifs dégradants. Nous n'avons jamais répondu car pour nous, il est important de respecter tout un chacun. Nous ne voulions pas gâcher la fête, donc on a gardé notre calme», relate David Samani.

Celui-ci dit avoir été surpris de recevoir un accueil aussi hostile de la part du public mauricien. «Je ne m'y attendais pas du tout. J'ai évolué dans plusieurs pays du Maghreb, l'Algérie, le Maroc et l'Egypte, et je n'ai jamais été traité de cette façon. C'est très blessant. Voilà pourquoi, j'ai décidé de rentrer dans mon pays», ajoute notre interlocuteur.

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David Samani tient à préciser que sportivement il a vécu une belle aventure. Il a été bien accueilli par le président du club, Soogam Ramkalawon et les autres dirigeants. «Le niveau du volley est bon à Maurice et cela a été belle saison surtout que nous avons été sacrés champion. C'est vraiment dommage parce que je voulais continuer et disputer le Championnat des clubs de la Zone 7 avec Faucon Flacq Camp Ithier VBC», se désole le Togolais.

Soogam Ramkalawon est révolté du traitement qu'a dû subir son joueur. «Comment peut-on traiter une personne de la sorte en 2026 ? C'est très chagrinant. Il n'y a pas de place pour les insultes racistes dans le sport. Lors du dernier match du championnat entre Camp Ithier et Quatre-Bornes, ces insultes n'ont pas cessé. Cela a tout gâché. David et Modou ont été ciblés mais nos supporters ont aussi été insultés.

Je vois que depuis que des vidéos des incidents de ce match circulent sur les réseaux sociaux, des personnes qui n'étaient même pas présentes au gymnase Pandit Sahadeo font toutes sortes de commentaires. On nous attaque. J'ai demandé à tous nos joueurs et dirigeants de ne pas répondre à ces commentaires. Je fais confiance à la Fédération mauricienne de Volley-Ball (FMVB) et je la laisse prendre les décisions qu'il faut mais personnellement, je ne pense pas que nous ayons quoi que ce soit à nous reprocher. Je ferai simplement une requête : que la sécurité soit renforcée lors de tels matches», conclut le président du club flacquois.