Afrique: Emirates retrouve son rythme mondial

À Dubaï, la compagnie Emirates a annoncé un retour progressif à la normale de ses opérations, avec 96 % de son réseau mondial désormais rétabli après une période de perturbations. La reprise s'est faite de manière graduelle ces dernières semaines, avec le redéploiement des vols vers les Amériques, l'Europe, l'Afrique, l'Asie et l'Australasie.

Aujourd'hui, la compagnie dessert 137 destinations réparties dtrans 72 pays, avec plus de 1 300 vols hebdomadaires, soit environ 75 % de sa capacité d'avant crise. Cette relance confirme le rôle central de Dubaï comme hub stratégique du transport aérien international. Malgré un programme encore partiellement réduit, Emirates a transporté 4,7 millions de passagers durant cette période, témoignant d'une demande soutenue et d'une confiance persistante des voyageurs.

La compagnie continue de miser sur une expérience client haut de gamme, tant à bord qu'au sol. Les passagers bénéficient de services reconnus, incluant une offre gastronomique variée inspirée des cuisines du monde, ainsi qu'un système de divertissement riche de plus de 6 500 contenus en près de 40 langues. La connectivité est également renforcée grâce au Wi-Fi haute vitesse, avec l'intégration du réseau Starlink sur une partie de la flotte, garantissant un accès internet rapide en vol.

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Par ailleurs, Emirates met en avant des conditions de voyage plus flexibles, avec des modifications de billets facilitées et la possibilité de bloquer un tarif sans frais pendant 24 heures. Le programme Dubai Connect permet aussi aux passagers en escale prolongée de bénéficier d'un hébergement et de services premium, améliorant l'expérience de transit.

Le programme de fidélité Skywards propose, quant à lui, des avantages accrus pour accélérer l'accès aux statuts supérieurs. Enfin, la compagnie maintient une forte connectivité avec l'océan Indien, assurant deux vols quotidiens vers Maurice, garantissant ainsi une liaison régulière et fiable pour les voyageurs.