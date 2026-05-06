Ile Maurice: Natation - Vincent, un retour en argent massif

Le comeback est désormais officiel. Pour la première journée de natation à Oran, en Algérie, le mardi 5 mai, Bradley Vincent a frappé un grand coup en décrochant la médaille d'argent sur le 100 m nage libre.

En touchant le mur en 50,06 au 100 m nage libre, le Mauricien signe la deuxième meilleure performance de sa carrière sur la distance reine en Grand Bassin. Il n'échoue qu'à 13 centièmes de son propre record national (49,93) qui tient depuis les Jeux du Commonwealth de 2018 à Gold Coast. À 34 ans, réaliser un tel chrono relève de l'exploit pur.

Mais l'essentiel est ailleurs. Après avoir été suspendu initialement pour trois ans par le Comité Olympique Mauricien en 2022 -- une décision que le nageur trouvait injuste -- Bradley Vincent avait finalement été blanchi par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) en mai 2025.

Le sociétaire du CAMO prouve une fois de plus qu'il reste le meilleur nageur que Maurice ait jamais connu. Rappelons que Vincent est un colosse aux sept records nationaux (Long Course), dominant le crawl (50 m et 100 m), le dos (50 m, 100 m et 200 m) et le papillon (50 m et 100 m).

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L'Algérie semble définitivement sourire au crawler. En septembre 2018, lors des 13es Championnats d'Afrique dans ce même pays, il avait déjà pris le bronze sur le 100 m nage libre (50,24), mais il avait surtout décroché l'argent sur le 50 m nage libre.

Justement, Bradley Vincent sera encore aligné sur ce 50 m nage libre durant cette édition à Oran. Après cette démonstration de force, on peut légitimement s'attendre à le voir briller à nouveau sur la distance la plus rapide. L'avenir nous le dira.

Le Podium (100 m nage libre) :

Or : Youssef Ramada (EGY) -- 48,91

Argent : Bradley Vincent (MRI) -- 50,06

Bronze : Colins Obi Ebingha (NIG) -- 50,36