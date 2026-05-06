Soudan: La Ligue Islamique Mondiale condamne l'attaque contre l'aéroport de Khartoum

6 Mai 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

La Ligue islamique mondiale a fermement condamné l'attaque contre l'aéroport de Khartoum.

Dans un communiqué publié par le Secrétariat général de la Ligue, le Secrétaire général, Président du Conseil des oulémas musulmans, Son Éminence Cheikh Dr Mohammed bin Abdulkarim Al-Issa, a réaffirmé la pleine solidarité de la Ligue avec la République du Soudan face à toutes les menaces pesant sur sa sécurité, sa stabilité, sa souveraineté, son intégrité territoriale et ses institutions légitimes, soulignant l'urgence d'un cessez-le-feu immédiat.

Il a insisté sur le respect des dispositions de la Déclaration de Djeddah et des lois internationales pertinentes relatives à la protection des civils et des infrastructures civiles, ainsi que sur la nécessité d'épargner au peuple soudanais et à ses ressources les conséquences d'une guerre.

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