Soudan: La Ligue Arabe condamne le ciblage de l'aéroport international de Khartoum

La Ligue arabe a fermement condamné le ciblage de l'aéroport de Khartoum par des drones tirés depuis des bases situées hors du territoire soudanais

Dans une déclaration, le Secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Aboul Gheit, a condamné avec la plus grande fermeté l'attaque perpétrée par drones contre l'aéroport international de Khartoum soulignant que le ciblage d'installations civiles et d'infrastructures vitales, cette fois-ci depuis des bases situées hors du territoire soudanais, constitue une dangereuse escalade et une menace pour la paix et la sécurité régionales, aggravant la situation humanitaire et sécuritaire au Soudan.

Le porte-parole official du Secrétaire général, Jamal Rushdi a rapporté que M. Aboul Gheit a réaffirmé le plein soutien de la Ligue arabe au Soudan dans la préservation de sa sécurité, de sa souveraineté, de son unité et de son intégrité territoriale, ainsi que dans le maintien de ses infrastructures et de ses institutions nationales.

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Le Secrétaire général a également averti que de telles actions, quelle qu'en soit l'origine, visent à étendre le conflit et à saper les efforts arabes, africains et internationaux de désamorcer les tensions et de créer les conditions d'un dialogue soudanais civil et solidaire, garant de la souveraineté, de l'unité et de l'intégrité territoriale du Soudan, et répondant aux aspirations de son peuple à la sécurité, à la paix et à la stabilité.