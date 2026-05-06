Sénégal: Une collecte d'informations en ligne lancée pour 'une participation inclusive' aux états généraux de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme

Dakar — Le ministère de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme a annoncé, mardi, avoir lancé des questionnaires de collecte accessibles en ligne dans le cadre des préparatifs des Etats généraux de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme (EGCAT) officiellement lancés le 9 avril dernier.

"Dans le cadre de la préparation des Etats généraux de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme (ÉGCAT 2026), le ministère de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme porte à la connaissance de l'ensemble des acteurs, professionnels des secteurs CAT, (...) que les questionnaires de collecte sont désormais accessibles en ligne", a-t-il écrit dans un communiqué transmis à l'APS. Ces formulaires s'adressent aux acteurs et professionnels du secteur de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme, notamment, aux chercheurs, aux représentants de la société civile et aux membres de la diaspora sénégalaise.

"Dans un souci d'inclusivité et de participation élargie, le ministère a pris l'initiative de mettre à disposition des formulaires ciblés, conçus pour chaque catégorie d'acteurs", précise-t-on dans le document. Il signale que chaque acteur est invité à sélectionner le formulaire correspondant à son domaine d'activité, à renseigner avec soin les informations demandées et à formuler ses avis, préoccupations et recommandations avant le vendredi 15 mai 2026.

La tutelle souligne que les contributions recueillies alimenteront directement les travaux des sept commissions thématiques des Etats généraux de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme 2026. Le ministère estime que cette démarche témoigne de sa volonté de recueillir "des contributions diversifiées, représentatives" de l'ensemble des réalités et des expériences qui font la richesse des secteurs de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme au Sénégal, y compris celles portées par la diaspora, dont le rôle en matière d'investissement, de rayonnement culturel et de transferts de compétences est pleinement reconnu.

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"Pour que cette concertation soit à la hauteur des enjeux, la parole de tous les acteurs, des professionnels établis aux créateurs émergents, des acteurs de terrain aux membres de la diaspora sénégalaise est indispensable", fait savoir le ministre Amadou Ba cité dans le texte. Pour lui, "c'est la condition d'une politique culturelle, artisanale et touristique véritablement nationale, inclusive et ancrée dans les réalités de chaque territoire".

Le ministère réaffirme son attachement à une démarche résolument participative et inclusive, condition indispensable à la réussite de cette importante concertation nationale, considérant que "chaque voix compte, chaque contribution enrichit".

Les Etats généraux de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme constituent "un processus national de concertation stratégique", piloté par le ministère de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme. Ils visent, selon le département, à dresser un diagnostic partagé des secteurs Culture, Artisanat et Tourisme, à en révéler les potentialités inexploitées et à formuler un plan d'action national aligné sur l'Agenda Sénégal 2050 et le Stratégie nationale de développement (SND) 2025-2029.