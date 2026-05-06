Sénégal: Bakel - Le Conseil départemental préoccupé par la finition des travaux routiers avant l'hivernage

Bakel — Le président du Conseil départemental de Bakel (est), Mapaté Sy, a mis en garde sur la situation de certaines voiries de cette circonscription administrative de la région de Tambacounda, invitant les autorités à agir avant l'installation de l'hivernage.

"C'est bien que les travaux du tronçon Bakel-Kidira soient redémarrés. Mais il y a beaucoup de lenteurs. Il y a l'hivernage qui se profile à l'horizon. Bakel est un département très pluvieux. Ce tronçon est la seule voie d'accès pour rallier la capitale régionale, Tambacounda", a t-il dit dans un entretien avec l'APS.

Les travaux de ce tronçon long de 65 kilomètres ont été exécutés à 89%, avait indiqué le directeur régional de l'Ageroute, Massamba Diop. Sept ponts sont toujours en reconstruction alors que quatre autres ont été réhabilités. "Il y a vraiment une lenteur. [Les ouvriers] doivent beaucoup intensifier leurs efforts pour terminer tôt ces ponts. Si toutefois on perd ces ponts, ça deviendra plus compliqué pour les populations", a alerté Mapaté Sy.

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En plus de ce tronçon, des villages risquent aussi d'être coupés du reste du monde si rien n'est fait avant l'hivernage, a-t-il prévenu, citant le tronçon Bakel-Diawara-Moudéry, une piste qui devient impraticable à chaque saison des pluies.

"Cette zone est le poumon économique du département. C'est plus de 60% de la population du département qui vit dans cette localité. À la première goûte de pluie, elle est coupée du reste du département", regrette M. Sy, invitant ainsi l' État à réagir face à cette situation "Il y a aussi la piste, de Bema à Ballou, en passant par Koughany, Yaféra, qui est la plus grande commune du département. Dans ces localités il est difficile voire impossible d'évacuer les malades durant l'hivernage", a-t-fait savoir.