Sénégal: La GIZ offre 43 motos au ministère sénégalais de la Justice

Dakar — La GIZ, l'agence gouvernementale allemande chargée de la coopération internationale, a remis, mardi, à Dakar, un don de 43 motos au ministère sénégalais de la Justice.

Trente-trois motos seront mises à la disposition de la direction chargée de la justice de proximité et de la promotion de l'accès au droit (DJPPAD), le restant étant destiné à la direction des services judiciaires. Le don a été remis au ministère lors d'une cérémonie, en présence de Ramatoulaye Ly Ndiaye, la directrice de la justice de proximité et de la promotion de l'accès au droit, et de Katja Roeckel, la directrice de la GIZ au Sénégal. Les 33 maisons de justice que dirige la DJPPAD vont bénéficier du matériel offert par l'Allemagne, selon Mme Ndiaye.

Ces maisons de justice exercent une mission d'information juridique des Sénégalais, d'assistance administrative des usagers des services judiciaires, de médiation et de conciliation, a-t-elle rappelé. Des agents des maisons de justice font la navette entre le lieu d'implantation de ces établissements et les juridictions classiques, en parcourant de longues distances, a signalé Ramatoulaye Ly Ndiaye. Ils s'y rendent pour déposer ou retirer des dossiers administratifs, a-t-elle ajouté, assurant que les motos leur seront très utiles.

"Rendre la justice plus accessible"

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"En raison des longues distances parcourues et de l'état des routes, les motos sont les véhiculés les plus appropriés", a dit Mme Ndiaye. D'après elle, les motos permettront d'améliorer l"'efficacité" des maisons de justice. Celles destinées aux services judiciaires vont faciliter également la transmission du courrier et d'autres services, a assuré la directrice de la justice de proximité et de la promotion de l'accès au droit. Selon Katja Roeckel, les moyens de transport offerts par son pays serviront en même temps à la mise en oeuvre du Projet régional de promotion de l'État de droit et de la justice en Afrique.

La Côte d'Ivoire, le Ghana, le Sénégal et la Tanzanie font partie des bénéficiaires de cette initiative quinquennale (2022-2026) soutenue par le gouvernement allemand, a-t-elle dit. "Nous répondons à un besoin concret : rendre la justice plus accessible, notamment dans les zones enclavées, où la distance constitue encore un obstacle majeur", a dit Katja Roeckel. "Cette initiative traduit notre volonté forte de bâtir une justice plus proche, plus rapide et plus équitable", a-t-elle ajouté.