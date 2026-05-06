Maroc: Rabat mise sur une dynamique partenariale renforcée pour une transformation numérique de son système de santé

Le directeur général du pole Stratégie, Développement et Relations internationales de la Fondation Mohammed VI des Sciences et de la Santé (FM6SS), Jaafar Heikel, a décliné, mardi, à Casablanca, l'ambition du Maroc de renforcer sa dynamique partenariale pour accélérer la transformation numérique de son système de santé.

"En renforçant sa dynamique partenariale, le Maroc entend accélérer la transformation numérique de son système de santé, en s'appuyant sur la convergence des acteurs publics, institutionnels et technologiques autour d'objectifs communs axés sur la performance et l'amélioration de l'accès aux soins", a-t-il déclaré. Il prenait part à une rencontre d'échanges avec une délégation de Numih France, entreprise chargée d'assurer la digitalisation de structures sanitaires au Maroc.

"La fondation constitue un prolongement de la mission de service public des centres hospitaliers universitaires, en coordination étroite avec l'État, tout en intégrant des modèles de gouvernance adaptés", a fait remarquer M. Heikel. Dans ce sens, il a mis en avant le rôle "croissant" des technologies de l'information, notamment l'intelligence artificielle et les systèmes d'information hospitaliers, en tant que "leviers d'amélioration de la qualité des soins".

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Il a précisé, à cet effet, que "les technologies permettent d'optimiser le diagnostic, de réduire les durées d'hospitalisation et de renforcer le suivi des patients, y compris à distance, grâce à la télémédecine". Mostafa Lassik, directeur général de Numih France, a souligné "les avancées réalisées au Maroc en matière de santé digitale, notamment à travers la mise en place d'un système d'information hospitalier intégré au niveau du Centre hospitalier universitaire (CHU) international de Rabat, déployé en un délai réduit".

"Ce système, qui intègre le dossier patient informatisé ainsi que les fonctions administratives et de facturation, s'inscrit dans une plateforme digitale unifiée appelée à être généralisée progressivement à l'ensemble des établissements, contribuant ainsi à la structuration d'un écosystème numérique cohérent à l'échelle nationale", a expliqué M. Lassik.

Les intervenants ont, par ailleurs, insisté sur l'importance d'une approche globale de la transformation, intégrant les dimensions médicales, administratives et organisationnelles, notant que les défis de la digitalisation dépassent le seul cadre technologique. A travers ce partenariat public-public, les deux parties entendent adopter une "stratégie de rupture", fondée sur des solutions "intégrées et évolutives", permettant d'accélérer le déploiement des projets et d'assurer une amélioration continue des services de santé au Maroc.