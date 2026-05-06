Afrique: L'ambassadeur Khalid Musa informe la sous-secrétaire permanente du ministère rwandais des Affaires étrangères de l'agression éthiopienne

6 Mai 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

L'ambassadeur Khalid Musa a rencontré l'ambassadrice Madeleine Muronko, sous-secrétaire permanente du ministère rwandais des Affaires étrangères, et l'a informée de l'évolution de l'agression éthiopienne et émiratie contre le Soudan.

Il a passé en revue les différentes phases de cette agression, depuis l'établissement de camps à la frontière commune l'année dernière jusqu'au recrutement de mercenaires et à l'attaque perfide contre Kurmuk, en plus du meurtre de civils innocents et le ciblage de l'aéroport de Khartoum par des drones lancés depuis le territoire éthiopien.

Il a déclaré que le gouvernement soudanais considère ces événements comme une agression extérieure menée par l'Éthiopie et les Émirats arabes unis, et que le Soudan se réserve le droit de répondre et de se défendre conformément à la Charte des Nations Unies.

Il a également expliqué les déclarations du ministre des Affaires étrangères et du porte-parole officiel des Forces armées, ainsi que les mesures prises par le Soudan, notamment le rappel de l'ambassadeur pour consultations et le dépôt de plaintes contre cette agression auprès des organes des Nations Unies et des organisations régionales et internationales.

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Il a demandé au Rwanda de condamner l'agression et de soutenir les actions du Soudan auprès des organisations régionales et internationales.

De son côté, le Représentant permanent a exprimé les regrets de son pays face à cette agression, réaffirmant le soutien du Rwanda au Soudan, à son peuple et à sa souveraineté, et appelant à l'instauration de la paix.

Il a confirmé qu'il transmettrait le mémorandum soumis par la mission aux autorités du pays, concluant en réitérant le respect du Rwanda pour la souveraineté, l'intégrité territoriale et la sécurité du peuple soudanais.

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