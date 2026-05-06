Soudan: Une flotte de véhicules d'urgence offerte par le président du CST à la Société soudanaise de distribution d'électricité

6 Mai 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

Le directeur général de la Société soudanaise de distribution d'électricité, Montaser Abdel Rahman, a annoncé le lancement d'une flotte de véhicules d'urgence offerte par le président du Conseil de souveraineté transitoire, qui contribueront au rétablissement de l'électricité dans les localités et les zones de l'État de Khartoum touchées par la guerre.

Il a exprimé sa satisfaction quant au lancement de la flotte de véhicules d'urgence, offerte par le président du Conseil de souveraineté transitoire, soulignant que ce soutien constitue une compensation partielle pour la société, qui a perdu plus de 373 véhicules et équipements pendant le conflit.

Il a expliqué que ce soutien vient à un moment crucial, notamment après la reprise du service dans plusieurs zones touchées par la guerre dans les États de Khartoum, de Gezira et de Sennar, ainsi que dans d'autres régions.

Il a souligné que ces véhicules contribueront à renforcer les efforts visant à stabiliser l'approvisionnement en électricité et à améliorer la rapidité d'intervention en cas de panne.

Il a exprimé sa gratitude au président du Conseil de souveraineté transitoire pour ce soutien, qui contribuera au retour à la normale du secteur de l'électricité.

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