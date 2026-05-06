Sénégal: Le Forum des métiers et de l'entrepreneuriat de l'USSEIN, un modèle à reproduire à l'échelle nationale selon le ministre

Kaolack — Le forum des métiers, de l'emploi et de l'entrepreneuriat de l'Université du Sine Saloum El Hadji Ibrahima Niass (USSEIN), ouvert mardi à Kaolack (centre) est un modèle qu'il faut renforcer et reproduire à l'échelle nationale dans une logique de transformation durable et d'impact, a affirmé le même jour le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, le professeur Daouda Ngom.

"Ce forum, organisé ici au Sine Saloum, au coeur d'un territoire stratégique pour le développement économique de notre pays, constitue un modèle que nous devons renforcer et reproduire à l'échelle nationale, dans une logique d'impact et de transformation durable", a-t-il indiqué lors de la cérémonie officielle de ce forum.

A l'initiative de l'USSEIN, cette activité s'inscrit dans le cadre du projet "Promouvoir un enseignement supérieur professionnalisant ancré dans les territoires pour accompagner la transition agroécologique des systèmes alimentaires" (PEA-PETTAL), porté avec l'Institut agro de Montpellier en France.

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"Former, innover et entreprendre : bâtir des opportunités durables pour l'emploi des jeunes au Sénégal : la jeunesse innove, l'agriculture se transforme" est le thème de forum qui en est à sa deuxième édition. L'évènement organisé en partenariat avec l'Université numérique Cheikh Hamidou Kane (UNCHK) et et la mairie de Kaolack, entre dans le cadre du programme Force-N .

Pour Daouda Ngom, l'un des objectifs majeurs du forum est de rapprocher les universités, les entreprises, les collectivités territoriales et les structures d'accompagnement, afin de construire des solutions adaptées aux réalités du terrain. "Cette synergie entre institutions académiques et collectivités territoriales illustre parfaitement la dynamique de l'Etat du Sénégal qui souhaite impulser au système d'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, avec une université ouverte sur son territoire, connectée aux réalités économiques et engagées au service de sa jeunesse", a fait valoir le ministre.

L'USSEIN, première université thématique du Sénégal à vocation agricole, appelée à jouer un rôle stratégique dans la politique de souveraineté alimentaire, et l'UNCHK, pionnière dans l'utilisation de la technologie habilitante qui est le numérique dans l'enseignement supérieur au Sénégal et le New Deal technologique, ont compris l'enjeu de rapprocher l'université du monde du travail, de renforcer les passerelles entre la formation et l'emploi, a salué M. Ngom.