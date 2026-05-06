Sénégal: L'Etat veut transformer le défi démographique en opportunités numériques

Kaolack — Le gouvernement du Sénégal a engagé une série de réformes et de programmes structurants visant à transformer le défi démographique en opportunités numériques pour transformer le modèle de développement du pays, a indiqué mardi à Kaolack (centre) le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, le professeur Daouda Ngom.

"Le gouvernement a engagé une série de réformes et de programmes structurants visant à transformer ce défi démographique en opportunités numériques historiques pour un meilleur modèle de développement", a-t-il notamment dit.

Le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation présidait la cérémonie officielle de la deuxième édition forum des métiers, de l'emploi et de l'entrepreneuriat, organisée à Kaolack par l'Université du Sine Saloum El Hadji Ibrahima Niass (USSEIN), en partenariat avec l'Université numérique Cheikh Hamidou Kane (UNCHK), à travers le programme Force-N. La mairie de Kaolack est aussi partie prenante de cette initiative.

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M. Ngom a expliqué que ces réforme et programmes traduisent une volonté politique claire : faire de la jeunesse un moteur de transformation économique et sociale. "A l'image de la plupart des pays africains, le Sénégal fait face à un défi majeur : celui de l'emploi des jeunes", a estimé Daouda Ngom. "Le taux de chômage est encore très élevé dans notre pays. Ce défi est prégnant, parce que nous avons une population très jeune. Et les données récentes de l'ANSD sont sans équivoque sur l'âge médian au Sénégal qui est de 19 ans", a-t-il relevé.

"Au moins, 50% de la population sénégalaise ont moins de 19 ans mais également, près de 75% de la population ont moins de 35 ans. Cela veut dire que nous avons une population très jeune et que chaque année, des milliers de diplômés arrivent sur le marché du travail, porteurs d'espoir, souvent confrontés à des opportunités encore insuffisantes ou mal adaptées à leurs compétences", a fait observer Daouda Ngom.

"Les réformes et les réflexions initiées dan le cadre de l'Agenda national de transformation de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ont tracé le sillon d'une transformation profonde de notre système universitaire", a-t-il poursuivi.

"Notre ambition est claire : bâtir un système d'enseignement supérieur et de recherche performant, inclusif et résolument tourné vers l'emploi et l'entreprenariat. Notre ambition est de former en adaptant nos curricula aux besoins du marché et aux réalités locales", a-t-il dit.

Le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation a fait part aussi de filières professionnelles et techniques en vue de promouvoir les compétences du 21e siècle dans les secteurs prioritaires de l'économie nationale notamment le numérique, le génie industriel, l'agriculture durable, l'ingénierie et l'agro-industrie.

Il a appelé à consolider le projet "Espoir jeunes", avec un maillage national des instituts supérieurs d'enseignement professionnel (ISEP) à l'échelle de tous les départements du pays. "Aux entreprises et partenaires, je lance un appel à renforcer votre collaboration avec nos universités, car c'est ensemble que nous pourrons bâtir un écosystème dynamique créateur d'emplois et de valeur", a-t-il martelé.