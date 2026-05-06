Sénégal: Insertion des diplômés en arabe - 130 millions FCFA déjà financés avec l'appui de la DER/FJ, selon Dr Djim Dramé

Dakar — La Délégation générale à l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes (DER/FJ) a financé une soixantaine de projets portés par des diplômés en langue arabe pour un montant global de 130 millions de francs CFA, a déclaré, mardi, Dr Djim Dramé, délégué général aux Affaires religieuses.

"La Déléguée générale à l'Entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes (DER/FJ), Aïda Mbodj, s'est engagée à débloquer une enveloppe de 500 millions de francs CFA, sans intérêt et sans limite d'âge, pour financer les diplômés en langue arabe", a-t-il fait savoir, précisant qu'un premier lot de 130 millions FCFA est déjà attribué, tandis qu'un second est en cours. Il s'exprimait lors d'une visite au Centre islamique à l'appel du Coran et de la Sunna de Dakar où il présentait les missions et les objectifs de la Délégation générale aux affaires religieuses.

Outre la DER/FJ, la Délégation générale aux Affaires religieuses porte plusieurs projets en faveur de l'insertion des diplômés en langue arabe, avec notamment la Banque islamique du Sénégal, ainsi que des ministères en charge de la microfinance et de l'agriculture, a-t-il renseigné. Par ailleurs, M. Dramé a annoncé l'organisation prochaine d'un séminaire sur l'observation du croissant lunaire, en vue de favoriser une meilleure coordination dans la célébration des fêtes religieuses, ainsi que des rencontres périodiques entre imams et prêtres pour consolider le vivre-ensemble.

Il a également évoqué plusieurs initiatives en cours, notamment la cartographie des lieux de culte, en collaboration avec l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD) et les services du ministère de l'Intérieur, pour une meilleure intervention de l'État dans l'appui aux religieux.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le président du Centre islamique à l'appel du Coran et de la Sunna, Elhadj Souleymane Wagué, a, pour sa part, salué la visite du délégué général, qu'il considère comme une marque d'attention et de reconnaissance envers cette structure composée principalement de Soninké. "Votre présence ici nous honore. C'est comme si nous recevions le président de la République en personne", a déclaré M. Wagué.