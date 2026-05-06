Sénégal: Un responsable fédéral appelle la jeunesse à s'approprier les JOJ Dakar 2026

Linguère — Le premier vice-président de la Fédération sénégalaise d'athlétisme, Elhadj Barra Thiam, a invité, mardi, la jeunesse du département de Linguère (nord) et celle des 14 régions du Sénégal, à s'approprier les Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026, à quelques mois de cet événement d'envergure internationale prévu du 31 octobre au 13 novembre 2026.

"Nous sommes à quelques encablures des JOJ et le Djoloff ne doit pas être en reste. C'est un événement majeur qui va rassembler plus de 200 pays. L'Afrique accueille et Dakar organise. C'est une première sur le continent", a-t-il déclaré. S'exprimant en marge d'une randonnée pédestre organisée à Dahra par l'Association des élèves de la première génération (AEPG) du Collège d'enseignement moyen (CEM), à l'occasion de la Fête du travail, M. Thiam a insisté sur l'importance de la mobilisation nationale autour de ces jeux prévus du 31 octobre au 13 novembre 2026.

Parrain de cette édition placée sous le thème "Le sport au service de la santé", le responsable fédéral a salué l'initiative de l'AEPG, dirigée par le docteur Baba Dior Diop, médecin-chef du centre de santé Mame Seynabou Ndao de Dahra Mbayenne, qu'il a qualifiée de "belle initiative au service du bien-être des populations".

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Se présentant comme "un fils du terroir", Elhadj Barra Thiam a exhorté les parents à inscrire leurs enfants dans les clubs sportifs, notamment en football, athlétisme, karaté et basketball, plaidant pour une meilleure articulation entre sport et études. "Le sport est un levier de développement incontournable. Là où les conflits échouent et où la diplomatie atteint ses limites, il incarne l'unité et apaise les tensions", a-t-il soutenu.

Il a, en outre, mis en avant les potentialités du département de Linguère en matière de pratique sportive, évoquant notamment les conditions climatiques favorables à l'athlétisme et l'existence de "talents cachés" parmi les jeunes. M. Thiam a rappelé avoir créé, l'année dernière, un club d'athlétisme à Dahra, invitant les populations du Djoloff à se mobiliser autour de cette initiative afin de favoriser l'émergence de futurs champions. Citant l'exemple de l'athlète sénégalaise Saly Sarr, championne d'Afrique, il s'est dit convaincu que "demain, un fils ou une fille du Djoloff peut devenir champion d'Afrique ou du monde".