Ile Maurice: Recettes touristiques - Rs 30,19 milliards pour le premier trimestre 2026

Le ministre du Tourisme, Richard Duval, s'est réjoui des dernières données publiées par la Banque de Maurice concernant les recettes touristiques. Selon lui, Maurice a enregistré une « belle performance » durant le mois de mars 2026 avec des recettes de Rs 9,564 milliards, soit une hausse de Rs 1,77 milliard ou 22,7 % comparativement à mars 2025, où les recettes s'élevaient à Rs 7,792 milliards.

Richard Duval a souligné que cette performance intervient pourtant dans un contexte international difficile marqué par le conflit en Iran et ses répercussions sur les liaisons aériennes.

Pour le premier trimestre de 2026, les recettes touristiques ont atteint Rs 30,19 milliards contre Rs 23,6 milliards pour la même période l'année précédente. Le ministre estime que ces chiffres démontrent que Maurice était « sur une rampe de lancement » avant le déclenchement de la guerre en Iran.

Le ministre du Tourisme attribue également ces résultats à une diversification accrue des marchés touristiques. « Quand certains marchés connaissent un coup de mou, d'autres connaissent un regain d'énergie », a-t-il déclaré, estimant que cette diversité constitue « la principale force » du secteur touristique mauricien.

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Concernant les arrivées touristiques, Richard Duval a indiqué que les mois de janvier et février ont enregistré «d'excellentes performances», tandis que la hausse de 1,3 % observée en mars demeure positive compte tenu du contexte international.