Ile Maurice: «Golden Visa» - Un billet d'entrée à Rs 45 millions pour séduire les grandes fortunes

La députée de l'opposition Joanna Bérenger a interrogé le Premier ministre sur la mise en place du futur Golden Visa Scheme. En réponse, le chef du gouvernement a expliqué que ce projet s'inscrit dans un contexte d'intérêt croissant de ressortissants étrangers souhaitant s'installer à Maurice avec leur famille. Pour répondre à cette demande, un visa à entrées multiples sera introduit, valable jusqu'à deux ans et renouvelable. Le traitement des demandes devrait être effectué en cinq jours de travail.

L'objectif principal du programme est d'encourager des individus à haute valeur nette à s'établir durablement à Maurice et à injecter des capitaux dans l'économie. Le gouvernement espère ainsi stimuler l'investissement direct étranger, notamment dans des secteurs stratégiques tels que la fintech, l'intelligence artificielle, la biotechnologie ou encore les énergies renouvelables. Un service de conciergerie dédié a été mis en place par l'Economic Development Board (EDB) pour accompagner ces investisseurs dans leurs démarches.

Les bénéficiaires du Golden Visa pourront scolariser leurs enfants dans des établissements privés, ouvrir des comptes bancaires, importer leurs effets personnels et s'acquitter de leurs obligations fiscales sous certaines conditions. Toutefois, ils ne seront pas automatiquement autorisés à travailler sur le marché local, étant plutôt incités à investir dans des secteurs ciblés.

Le seuil d'investissement minimum a été fixé à un million de dollars américains, soit environ Rs 45 millions, à engager dans les douze premiers mois du séjour. Les autorités entendent suivre de près la concrétisation de ces investissements. Les demandes feront l'objet de vérifications rigoureuses par l'EDB et le Passport and Immigration Office.

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Selon les estimations avancées, environ 100 visas pourraient être délivrés chaque année. Sur la question sensible de l'accès au logement, Navin Ramgoolam a assuré que les détenteurs du Golden Visa ne pourront acquérir qu'une seule résidence, exclusivement dans le cadre des programmes immobiliers existants encadrés par l'EDB. Ils devront, dans un premier temps, loger dans des hôtels ou des biens en location haut de gamme, un segment qui, selon lui, dispose de capacités suffisantes sans impacter l'accessibilité pour les Mauriciens.

Concernant les risques de blanchiment d'argent, le Premier ministre a insisté sur l'existence d'un cadre de contrôle « robuste », aligné sur les normes internationales. Plusieurs institutions, dont la Financial Crimes Commission et la Banque de Maurice, seront impliquées dans la surveillance du dispositif.

Répondant à une question supplémentaire de Joanna Bérenger sur les garanties contre la corruption, Navin Ramgoolam a évoqué une nouvelle approche axée sur la digitalisation, notamment des passeports, afin de renforcer la traçabilité des candidats. Il a également annoncé la mise en place d'une agence criminelle dotée d'une unité spécialisée pour filtrer les profils à risque.