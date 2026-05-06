Angola: Restauration du Centre Historique de Mbanza Kongo budgétisée à 95 millions d'euros

5 Mai 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par DMN/JL/LUZ

Mbanza Kongo — L'exécutif angolais a débloqué 95 millions d'euros pour la restauration des principaux monuments et sites historiques du centre historique de Mbanza Kongo, dans la province de Zaïre.

L'information a été révélée ce mardi à la presse par Biluka Nsakala Nsenga, chef du bureau technique et responsable du Comité de gestion participative du Centre historique de Mbanza Kongo, en marge d'une conférence organisée à l'occasion de la Journée africaine du patrimoine mondial, le 5 mai. Selon le responsable, parmi les monuments historiques qui seront restaurés cette année, les ruines de l'ancienne cathédrale (Kulumbimbi) seront prioritaires, leur état de conservation nécessitant déjà des travaux.

« Comme vous pouvez le constater, la zone où Kulumbimbi a été construite est désormais entièrement clôturée et les travaux de restauration peuvent commencer à tout moment », a expliqué la source, ajoutant que le contrat pour ce projet a été attribué à l'entreprise Griner-Engenharia. Biluka Nsakala Nsenga a également indiqué que les fonds débloqués par le gouvernement central, par l'intermédiaire du ministère de la Culture, serviront également à réhabiliter certains quartiers de la ville classée au patrimoine mondial, afin de redorer l'image de la cité historique de Mbanza Kongo.

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Il a également évoqué la restauration des douze fontaines qui entourent la ville et qui figuraient parmi les principaux atouts ayant contribué à l'inscription de Mbanza Kongo au Patrimoine mondial de l'UNESCO en juillet 2017. « Comme vous le savez, ces dernières années, l'aéroport de Mbanza Kongo a accueilli de nombreux avions, ce qui a accentué l'apparition de fissures dans les ruines de l'ancienne cathédrale, situées à quelques mètres de la piste d'atterrissage. C'est pourquoi, afin de préserver ce patrimoine, les autorités ont sélectionné une entreprise compétente pour les travaux de restauration à Kulumbimbi », a-t-il souligné.

Concernant les douze sources d'eau, le responsable du Comité de gestion participative du Centre historique de Mbanza Kongo a indiqué que des infrastructures seront mises en place pour éviter tout contact direct entre la population et les sources. À cette occasion, il a exhorté la population à préserver le patrimoine historique de Mbanza Kongo afin que les générations futures puissent s'y reconnaître. Le programme du 5 mai, Journée mondiale du Patrimoine africain, comprend diverses activités locales, notamment des conférences.

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