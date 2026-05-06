Afrique: Miguel Bembe met en lumière les qualités du nouveau conseiller de l'UA

5 Mai 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par DC/LUZ

Luanda — L'ambassadeur d'Angola en Éthiopie, Miguel Bembe, a mis en avant ce mardi à Addis-Abeba les qualités académiques et professionnelles du nouveau conseiller auprès de la vice-présidente de la Commission de l'Union africaine (UA), José Bento.

De nationalité angolaise, José Bento est également candidat au poste de directeur des ressources humaines de la Commission de l'Union africaine, où il est en lice face à neuf autres candidats originaires de différents pays africains. La rencontre, qui s'est tenue à la mission diplomatique angolaise à Addis-Abeba, visait à présenter officiellement le nouveau membre de la Commission de l'Union africaine à l'ambassadeur et représentant permanent de l'Angola auprès de l'UA.

À cette occasion, Miguel Bembe a souligné que la nomination de José Bento comme conseiller aux ressources humaines auprès de la vice-présidente de la Commission de l'UA s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par le gouvernement angolais pour favoriser l'intégration de personnel national au sein des structures des organisations régionales et internationales dont le pays est membre.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

José Bento, en poste à Addis-Abeba depuis un mois, a remercié le gouvernement angolais, et plus particulièrement le ministère des Affaires étrangères, pour cette opportunité, réaffirmant son engagement à défendre les intérêts de l'organisation continentale.

Titulaire d'un master en gestion des ressources humaines de l'Université Lusíadas d'Angola et d'une licence en gestion et administration des entreprises de l'Université privée d'Angola (UPRA), José Bento possède une expérience professionnelle en matière de direction et de gestion des ressources humaines acquise dans divers secteurs nationaux et internationaux, notamment au sein d'organisations non gouvernementales, dans les secteurs pétrolier et gazier, bancaire et des assurances.

Lire l'article original sur ANGOP.

Tagged:
Copyright © 2026 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.