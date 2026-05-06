Afrique: Miguel Bembe met en lumière les qualités du nouveau conseiller de l'UA

Luanda — L'ambassadeur d'Angola en Éthiopie, Miguel Bembe, a mis en avant ce mardi à Addis-Abeba les qualités académiques et professionnelles du nouveau conseiller auprès de la vice-présidente de la Commission de l'Union africaine (UA), José Bento.

De nationalité angolaise, José Bento est également candidat au poste de directeur des ressources humaines de la Commission de l'Union africaine, où il est en lice face à neuf autres candidats originaires de différents pays africains. La rencontre, qui s'est tenue à la mission diplomatique angolaise à Addis-Abeba, visait à présenter officiellement le nouveau membre de la Commission de l'Union africaine à l'ambassadeur et représentant permanent de l'Angola auprès de l'UA.

À cette occasion, Miguel Bembe a souligné que la nomination de José Bento comme conseiller aux ressources humaines auprès de la vice-présidente de la Commission de l'UA s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par le gouvernement angolais pour favoriser l'intégration de personnel national au sein des structures des organisations régionales et internationales dont le pays est membre.

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José Bento, en poste à Addis-Abeba depuis un mois, a remercié le gouvernement angolais, et plus particulièrement le ministère des Affaires étrangères, pour cette opportunité, réaffirmant son engagement à défendre les intérêts de l'organisation continentale.

Titulaire d'un master en gestion des ressources humaines de l'Université Lusíadas d'Angola et d'une licence en gestion et administration des entreprises de l'Université privée d'Angola (UPRA), José Bento possède une expérience professionnelle en matière de direction et de gestion des ressources humaines acquise dans divers secteurs nationaux et internationaux, notamment au sein d'organisations non gouvernementales, dans les secteurs pétrolier et gazier, bancaire et des assurances.