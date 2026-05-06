Sénégal: Hantavirus sur un navire de croisière - Évacuation médicale « en cours » de trois cas suspects par le Cap-Vert

6 Mai 2026
Le Soleil (Dakar)
Par AFP

L'évacuation de deux membres d'équipage malades et d'une personne cas contact d'un navire suspecté d'être un foyer d'hantavirus « est en cours » via le Cap-Vert, a indiqué mercredi à l'AFP Ann Lindstrand, représentante de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) au Cap-Vert.

« Tous trois sont dans un état stable et l'un d'eux est asymptomatique », a précisé Mme Lindstrand.

Le MV Hondius devrait quitter l'archipel du Cap-Vert après l'évacuation médicale de ces trois personnes, qui doivent être débarquées au port de la capitale Praia avant d'être conduites par ambulance à l'aéroport proche de la ville d'où elles seront évacuées par avion, selon l'OMS.

Lire l'article original sur Le Soleil.

Tagged:
Copyright © 2026 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.