Sénégal: Hantavirus sur un navire de croisière - Évacuation médicale « en cours » de trois cas suspects par le Cap-Vert

L'évacuation de deux membres d'équipage malades et d'une personne cas contact d'un navire suspecté d'être un foyer d'hantavirus « est en cours » via le Cap-Vert, a indiqué mercredi à l'AFP Ann Lindstrand, représentante de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) au Cap-Vert.

« Tous trois sont dans un état stable et l'un d'eux est asymptomatique », a précisé Mme Lindstrand.

Le MV Hondius devrait quitter l'archipel du Cap-Vert après l'évacuation médicale de ces trois personnes, qui doivent être débarquées au port de la capitale Praia avant d'être conduites par ambulance à l'aéroport proche de la ville d'où elles seront évacuées par avion, selon l'OMS.