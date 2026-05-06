Sénégal: Trafic de drogue à Thiaroye-sur-Mer - 41 kg de chanvre indien saisis, trois individus arrêtés

La Brigade régionale des stupéfiants (BRS) de Dakar a frappé un grand coup dans la lutte contre le trafic de drogue. Une opération menée à Thiaroye-sur-Mer a permis le démantèlement d'un réseau actif par voie maritime et la saisie de plus de 41 kg de chanvre indien.

L'intervention, menée le 4 mai 2026, fait suite à « l'exploitation d'un renseignement opérationnel signalant le débarquement nocturne d'une cargaison de drogue » dans cette localité de la banlieue dakaroise, selon la Police nationale. D'après les informations communiquées, la marchandise illicite était acheminée « par pirogue » avant d'être stockée « dans le domicile d'un trafiquant local travaillant en complicité avec le capitaine de l'embarcation ».

Une opération ciblée et rapide

Les éléments de la BRS ont effectué une descente dans le domicile suspect, permettant « l'interpellation du destinataire de la drogue et de son acolyte ». La fouille des lieux a conduit à la découverte de « deux colis et sept camlottes (cornets conditionnés) pour un poids total de 41,600 kg ».

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Dans la foulée, les enquêteurs ont étendu leurs investigations au domicile du capitaine de la pirogue, « situé à proximité », où celui-ci a été également interpellé.

Un différend sur la cargaison

Lors des auditions, le principal suspect « a reconnu la propriété de la drogue ». De son côté, le capitaine a admis son rôle dans l'acheminement, affirmant avoir assuré « le transport et la livraison ».

Toutefois, un désaccord est apparu entre les mis en cause : « le capitaine affirmant avoir livré 4 colis contre 2 reconnus par le receveur », précise la Police.

Outre la drogue, les forces de l'ordre ont mis la main sur plusieurs éléments liés au trafic, notamment :

03 téléphones portables utilisés pour la coordination ; une somme de 45 000 F CFA ; du matériel de conditionnement (ciseaux, papier et sacs en sisal).

Les trois individus interpellés ont été placés en garde à vue pour « association de malfaiteurs, détention et trafic de drogues, complicité et blanchiment de capitaux », après notification de leurs droits. La drogue et les objets saisis ont été mis sous scellés.