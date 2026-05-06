Sénégal: Yeumbeul - Deux individus arrêtés pour actes contre nature et violence

6 Mai 2026
Le Soleil (Dakar)
Par O.B.N

Deux individus ont été arrêtés par le Commissariat d'arrondissement de Yeumbeul COMICO à la suite d'incidents survenus dans la nuit du 3 au 4 mai 2026 au quartier Afia 5. Les faits mêlent violences volontaires et suspicion d'actes contre-nature.

Selon la Police nationale, tout est parti d'une scène surprenante. Vers 3 heures du matin, « le gardien d'un immeuble en construction a surpris deux individus de sexe masculin en flagrant délit d'actes contre-nature ».

Une fuite violente

Pris sur le fait, les suspects ont tenté de fuir. Pour y parvenir, « l'un des suspects a fait usage d'une bombe asphyxiante et a porté un coup de poing au témoin avant de s'échapper », indique le communiqué. Son acolyte, dans la précipitation, « a sauté depuis la terrasse ». Les deux hommes ont abandonné sur place plusieurs objets, dont « une carte nationale d'identité, des vêtements et une bouteille de bière ».

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Tentative de lynchage évitée

Le lendemain, 4 mai, l'un des suspects est revenu sur les lieux pour récupérer ses effets personnels. Une initiative qui a failli lui coûter cher. Sa présence a « provoqué la colère des riverains qui ont tenté de le lyncher ». Alertée par une information anonyme, la Brigade de Recherches est intervenue à temps, permettant « de soustraire l'individu à la vindicte populaire et de le conduire au poste de police ».

Les investigations ont conduit les policiers jusqu'au second suspect, localisé « dans une structure hospitalière où il recevait des soins » après sa chute. Entendu par les enquêteurs, ce dernier a contesté les faits, affirmant « avoir été abusé alors qu'il se trouvait dans un état d'ivresse ».

Les deux individus ont été placés en garde à vue pour « violences volontaires avec usage d'arme (bombe asphyxiante) ». Concernant les accusations d'actes contre nature, la Police précise que « l'enquête se poursuit afin d'en établir la matérialité exacte ».

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